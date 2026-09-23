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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار بوشهر

اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر از اجرای طرح ضربتی نظارت بر بازار از یکم تا هفتم مهرماه در واحدهای صنفی میوه و تربار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر چهارشنبه ضمن اشاره به ضرورت اجرای گشت‌های مشترک نظارتی در واحدهای صنفی، اظهار کرد: در قالب طرح ضربتی نظارت بر بازار که با حضور دستگاه‌های اجرایی و نظارتی صورت می‌پذیرد شاهد تشدید اقدامات کنترلی در سطح بازار شهرستان بوشهر هستیم.

وی ادامه داد: طی بازدیدهایی که انجام خواهد شد واحدهای صنفی میوه تربار مورد گشت بازرسی قرار می‌گیرند و در نتیجه این فرایند، پس از انجام مراحل قانونی اخطار برای متخلفین پرونده تخلف صنفی تشکیل خواهد.

فرماندار بوشهر با تأکید بر تداوم برخوردهای قانونی با تخلفات صنفی، تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات برخوردهایی قانونی از جمله اخطار جریمه و پلمپ واحدهای متخلف صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: در روز اول طرح برای چهارده مغازه میوه و تره بار پرونده تخلف تشکیل شد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به مطالبات به‌حق مردم در خصوص کنترل بازار، این گشت‌ها حداقل به مدت یک هفته آتی تداوم خواهد یافت.

فرماندار بوشهر در پایان تأکید کرد: همه گزارش‌های واصله از سوی مردم به صورت ویژه پیگیری می‌گردد و نتیجه اقدامات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6956756

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