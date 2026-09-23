به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدرضا صالحیامیری، روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵، در نخستین برنامه سفر خود به استان مازندران، از ساختمان پیشنهادی موزه مردمشناسی و شهدای شهرستان چالوس بازدید کرد و در جریان آخرین بررسیها درباره ظرفیت این ساختمان برای تبدیل شدن به یک موزه قرار گرفت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این بازدید، اظهار کرد: ایجاد یک موزه استاندارد مستلزم پیشبینی مجموعهای از الزامات تخصصی، فنی، حفاظتی و امنیتی است و نمیتوان بدون تامین این زیرساختها، انتظار داشت یک ساختمان به معنای واقعی کلمه به موزه تبدیل شود.
وی افزود: مخزن استاندارد، سامانه اطفای حریق، دوربینهای حفاظتی، نظام حفاظت و نگهبانی ۲۴ ساعته و ویترینهای استاندارد، از جمله الزامات اساسی برای راهاندازی یک موزه است و این موارد باید از ابتدای فرآیند طراحی و تجهیز موزه مورد توجه قرار گیرد.
صالحیامیری با اشاره به بررسی انجامشده درباره ساختمان پیشنهادی موزه مردمشناسی و شهدای چالوس تصریح کرد: ساختمان موجود برای تبدیل شدن به یک موزه استاندارد نیازمند بررسیهای تخصصی و تامین زیرساختهای لازم است، بنابراین پیشنهاد ما این است که برای این مجموعه، فضایی مناسب، پایدار و ماندگار در نظر گرفته شود تا موزه بتواند در بلندمدت به یک ظرفیت فرهنگی، هویتی و گردشگری برای شهرستان تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر ساختمان مناسبی شناسایی یا خریداری شود و یا تصمیم بر احداث فضای جدید برای موزه باشد، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و مسئولیتهای قانونی خود، برای تحقق و تجهیز این مجموعه همکاری و مساعدت کند.
وزیر میراثفرهنگی همچنین با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی چالوس، پیشنهاد ایجاد «موزه مردمشناسی و شهدای چالوس» را مطرح کرد و گفت: این موزه میتواند روایتی جامع از فرهنگ، آداب و رسوم، پوشش، سبک زندگی و هویت مردم منطقه ارائه دهد و در کنار آن، یاد و خاطره شهدای شهرستان را نیز به شکلی شایسته حفظ و معرفی کند.
صالحیامیری افزود: پیوند میان میراثفرهنگی و حافظه تاریخی و اجتماعی جامعه، یکی از کارکردهای مهم موزههاست و میتوان با طراحی درست این مجموعه، بخشی از هویت و پیشینه چالوس را به نسلهای آینده و همچنین گردشگران داخلی و خارجی معرفی کرد.
وی با اشاره به جایگاه چالوس در جغرافیای فرهنگی و گردشگری مازندران اظهار کرد: چالوس از ظرفیتهای مهم تاریخی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و ایجاد یک موزه با رویکرد مردمشناسی و پاسداشت یاد و خاطره شهدا میتواند به تقویت هویت فرهنگی شهرستان و غنای زیرساختهای فرهنگی و گردشگری منطقه کمک کند.
وزیر میراثفرهنگی تاکید کرد: رویکرد ما این است که اگر قرار است موزهای در چالوس ایجاد شود، این مجموعه از ابتدا با نگاه بلندمدت، استانداردهای حرفهای و متناسب با ظرفیتهای فرهنگی و هویتی شهرستان طراحی و راهاندازی شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز در سفر به استان مازندران، ضمن بازدید از تعدادی از طرحها و پروژههای گردشگری، در نشستهای تخصصی با فعالان و سرمایهگذاران این حوزه نیز حضور خواهد یافت و ظرفیتها و مسائل پیشروی توسعه گردشگری استان را بررسی خواهد کرد.
افتتاح کاخموزه اجابیت کلاردشت نیز از دیگر برنامههای سفر صالحیامیری به استان مازندران است؛ سفری که با هدف بررسی میدانی روند اجرای طرحهای گردشگری، حمایت از سرمایهگذاری، تقویت زیرساختها و پیگیری ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان انجام میشود.
نظر شما