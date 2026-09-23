به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی با اشاره به اجرای بیست‌وششمین مانور سراسری طرح «مهتاب»، اظهار کرد: این مانور با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، صیانت از شبکه توزیع، ارتقای پایداری شبکه و مقابله با استفاده‌های غیرمجاز از انرژی برق برگزار شد.

وی افزود: اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با روحیه جهادی و در قالب برنامه‌ای منسجم و هدفمند در این مانور حضور داشتند و اقدامات مختلفی را در نقاط تحت پوشش شرکت به اجرا گذاشتند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: در این مانور، ۴۸ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، تست و بازرسی و نصب و تعویض کنتور فعالیت کردند.

شناسایی و جمع‌آوری ۱۳۰ مورد برق غیرمجاز

جمشیدی با تشریح اقدامات انجام‌شده در جریان اجرای طرح «مهتاب» گفت: در این عملیات، ۱۳۰ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.

وی همچنین از جمع‌آوری ۳۲۸ متر کابل مربوط به مکان‌های دارای برق غیرمجاز خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای کاهش تلفات، کنترل مصارف غیرمجاز و صیانت از شبکه توزیع برق انجام شد.

نصب و تعویض ده‌ها دستگاه کنتور و انشعاب

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان بیان کرد: در جریان این مانور همچنین ۹۷ مورد انشعاب جدید و ۷۳ مورد انشعاب غیردائم نصب شد.

جمشیدی افزود: در این عملیات ۱۹ دستگاه شمارشگر راه‌اندازی و ۶۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد تا روند بهره‌برداری و اندازه‌گیری مصرف برق به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

تست و بازرسی انشعاب‌های کشاورزی و اماکن مذهبی

وی تصریح کرد: در بخش دیگری از این عملیات، ۶۲ مورد فیوز محدودکننده نصب و ۶۴ انشعاب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: همچنین تست و بازرسی ۵۱ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی در جریان اجرای این مانور انجام شد.

شناسایی برق غیرمجاز دیماندی

جمشیدی همچنین از شناسایی چهار مورد برق غیرمجاز دیماندی در جریان اجرای بیست‌وششمین مانور سراسری طرح «مهتاب» خبر داد.

وی گفت: تست و بازرسی اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی، پاکسازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده از دیگر اقدامات انجام‌شده در قالب این طرح بوده است.

تداوم مقابله با مصارف غیرمجاز برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با تأکید بر استمرار اقدامات این شرکت در زمینه کاهش تلفات و مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی برق خاطرنشان کرد: اجرای طرح «مهتاب» در کنار اقدامات مستمر و برنامه‌ریزی‌شده شرکت، نقش مؤثری در شناسایی و کنترل مصارف غیرمجاز، کاهش تلفات شبکه و افزایش بهره‌وری در صنعت برق دارد.

جمشیدی تأکید کرد: روند اجرای اقدامات نظارتی و عملیاتی در این زمینه با جدیت ادامه خواهد داشت.