به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش اکبری ظهر سه‌شنبه در نشست خبری تشریح تدابیر ویژه بازگشایی مدارس، گفت: دوربین‌های هوشمند معابر که پیش از این عمدتاً برای ثبت تخلفات و اعمال قانون مورد استفاده قرار می‌گرفتند، طی روزهای اخیر در برخورد با سرعت‌های غیرمجاز نقش ویژه‌تری پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در طرح جدید، خودروهایی که با سرعتی بیش از میزان تعیین‌شده تردد کنند، علاوه بر ثبت تخلف و اعمال شکایت قضایی، به مدت یک ماه توقیف و سپس به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس راهور فارس با اشاره به تردد خودروها با سرعت‌های بسیار بالا در برخی معابر شیراز گفت: برای نمونه، خودروهایی که در بلوار چمران با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و بیشتر حرکت می‌کنند، مشمول این برخورد خواهند شد.

تخلفات ساکن در شیراز ۴۴ درصد بیشتر شده است

اکبری با اشاره به عملکرد پلیس راهور در پنج ماه نخست امسال گفت: در محدوده مرکزی شیراز حدود ۷۰۰ هزار برخورد با تخلفات ساکن انجام شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین مدت حدود ۷۰ هزار برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و حدود ۴۷ هزار برخورد با تخلفات مربوط به پیاده‌روها ثبت شده که به ترتیب ۱۵ و ۱۵۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

رئیس پلیس راهور فارس ادامه داد: در سطح استان نیز حدود ۸۵۰ هزار برخورد با تخلفات ساکن، ۱۴۱ هزار برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و حدود ۵۱ هزار برخورد با تخلفات پیاده‌روها انجام شده است که این ارقام نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴۹، ۱۵ و ۱۵۶ درصد افزایش داشته‌اند.

تیم ضربتی برای جمع‌آوری توقف‌های مزاحم

اکبری همچنین از تشکیل تیم ویژه برای برخورد با توقف دوبله، توقف در پیاده‌روها و سایر تخلفات ساکن خبر داد و گفت: حدود ۱۰ نفر از نیروهای خبره و فعال پلیس راهور در قالب این تیم در نقاط دارای مشکلات ترافیکی مستقر می‌شوند.

وی افزود: در صورت نیاز، این تیم با استفاده از ظرفیت جرثقیل، عوامل انتظامی، پلیس امنیت عمومی و اداره اماکن با متخلفان برخورد خواهد کرد.

اکبری با اشاره به فعالیت برخی نمایشگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها و صنوف در معابر گفت: ایجاد مزاحمت برای تردد عابران و مسدود کردن پیاده‌روها، حتی مسیر ویژه نابینایان، می‌تواند عابران را به سطح سواره‌رو هدایت کرده و زمینه وقوع تصادفات جرحی و فوتی را فراهم کند.

یک توقف دوبله؛ چند کیلومتر ترافیک

رئیس پلیس راهور فارس با تأکید بر نقش رفتار رانندگان در شکل‌گیری گره‌های ترافیکی شیراز اظهار کرد: توقف دوبله، تغییر مسیر ناگهانی و حرکت نکردن بین خطوط از جمله عواملی است که می‌تواند جریان ترافیک را مختل کند.

وی افزود: گاهی یک توقف دوبله می‌تواند موجب ایجاد صف طولانی خودروها شود؛ به‌گونه‌ای که حتی از میدان امام حسین(ع) تا میدان نمازی گره ترافیکی شکل بگیرد و رفع آن یک تا چند ساعت زمان ببرد.

اکبری گفت: چنین گره‌هایی علاوه بر تحمیل فشار به شهروندان، مسیر تردد خودروهای امدادی مانند آمبولانس و آتش‌نشانی را نیز مختل می‌کند.

پلیس من جایگزین تماس‌های غیرضروری با ۱۱۰

وی درباره توقف خودرو مقابل منازل و پل‌ها نیز گفت: این موضوع از موارد پرتکرار گزارش‌شده از طریق ۱۹۷ و ۱۱۰ است و بخشی از ظرفیت خطوط تلفنی پلیس را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس پلیس راهور فارس از شهروندان خواست برای اعلام این تخلفات از نرم‌افزار «پلیس من» استفاده کنند تا مشخصات خودرو ثبت و موضوع در کوتاه‌ترین زمان بررسی شود.

سرعت، سبقت و چراغ قرمز؛ سه تخلف حادثه‌ساز

اکبری با اشاره به خطر تخلفات حادثه‌ساز در ساعات خلوت و شبانه گفت: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز از مهم‌ترین عوامل وقوع تصادفات شدید در معابر شهری هستند.

وی افزود: برای برخورد با این تخلفات تیم‌های ویژه تشکیل شده و پلیس راهور با موارد حادثه‌ساز مطابق قانون برخورد می‌کند.

مهرماه؛ آزمون همکاری خانواده‌ها با پلیس

رئیس پلیس راهور فارس با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: افزایش هزینه سرویس مدارس ممکن است در روزهای ابتدایی مهرماه استفاده از خودروهای شخصی برای جابه‌جایی دانش‌آموزان را افزایش دهد و به شکل‌گیری گره‌های ترافیکی مقابل مدارس منجر شود.

وی از والدین، مدیران مدارس، آموزش و پرورش و رانندگان سرویس مدارس خواست در ۱۵ روز نخست مهرماه همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند.

اکبری تأکید کرد: دانش‌آموزان امانتی هستند که به رانندگان سپرده می‌شوند و راننده باید از زمان آغاز سفر تا تحویل دانش‌آموز به خانواده، مسئولیت مراقبت از او و رعایت کامل مقررات را بر عهده داشته باشد.

پیاده‌ها و موتورسواران هم مخاطب قانون‌اند

وی با اشاره به نقش عابران پیاده در ایمنی ترافیک گفت: قوانین تنها برای رانندگان نیست و عابران نیز باید از مسیرهای مشخص عبور کنند و هنگام قرمز بودن چراغ عابر وارد مسیر خودروها نشوند.

اکبری درباره تردد عابران در کمربندی‌ها نیز هشدار داد و گفت: با وجود موانعی مانند نیوجرسی، ورود عابر به این مسیرها بسیار خطرناک است و در برخی نقاط شاهد تصادفات منجر به فوت بوده‌ایم.

رئیس پلیس راهور فارس همچنین بر ضرورت استفاده موتورسیکلت‌سواران از کلاه ایمنی تأکید کرد و از والدین خواست موتورسیکلت را بدون توجه به خطرات آن در اختیار فرزندان خود قرار ندهند.

وی افزود: در دو هفته گذشته یک مورد تصادف منجر به فوت موتورسیکلت‌سوار زن در بلوار نصر رخ داده است.

روزانه بیش از ۲ هزار خدمت راهور در فارس

اکبری با اشاره به دیگر مأموریت‌های پلیس راهور فارس گفت: فعالیت این مجموعه تنها به برخورد با تخلفات ترافیکی محدود نمی‌شود و خدماتی همچون شماره‌گذاری، صدور گواهینامه، ترخیص خودرو و اجرائیات نیز ارائه می‌شود.

وی افزود: روزانه حدود ۲ هزار و ۱۱۸ نفر از خدمات پلیس راهور استفاده می‌کنند و از ابتدای امسال تاکنون نیز حدود ۲۲۴ هزار و ۵۳۹ نفر از خدمات این مجموعه بهره‌مند شده‌اند.

هدف پلیس؛ حتی یک تصادف کمتر

رئیس پلیس راهور فارس در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان است، گفت: تمام تلاش پلیس این است که حتی یک تصادف نیز منجر به داغدار شدن خانواده‌ای نشود.

اکبری از رسانه‌ها خواست تخلفات حادثه‌ساز را به شکل مستند به پلیس منعکس کنند و افزود: پلیس از نقدها و پیشنهادهایی که به بهبود وضعیت ترافیک و کاهش تصادفات کمک کند، استقبال می‌کند.