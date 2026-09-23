به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مراجع تقلید، علما و شخصیت‌های حوزوی و به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.



در این مراسم آیت‌الله جعفر سبحانی، جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه، نمایندگان دفاتر مراجع تقلید، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت‌الله محمدمهدی شب‌زنده‌دار و جمعی دیگر از شخصیت‌های حوزوی حضور داشتند.



همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید مسعود خامنه ای فرزند رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگی از ایشان در این مراسم حضور یافت و مورد استقبال علما و شرکت‌کنندگان قرار گرفت.



جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مدیران و مسئولان حوزوی، مسئولان کشوری و لشکری، اساتید و فضلای حوزه، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اقشار مختلف مردم نیز در مراسم بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی حضور داشتند.



این مراسم پس از برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکر آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی که صبح امروز صورت گرفت در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.