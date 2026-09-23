به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مراجع تقلید، علما و شخصیتهای حوزوی و به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
در این مراسم آیتالله جعفر سبحانی، جمعی از علما و اساتید حوزه علمیه، نمایندگان دفاتر مراجع تقلید، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار و جمعی دیگر از شخصیتهای حوزوی حضور داشتند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین سید مسعود خامنه ای فرزند رهبر معظم انقلاب اسلامی به نمایندگی از ایشان در این مراسم حضور یافت و مورد استقبال علما و شرکتکنندگان قرار گرفت.
جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی حوزههای علمیه، مدیران و مسئولان حوزوی، مسئولان کشوری و لشکری، اساتید و فضلای حوزه، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اقشار مختلف مردم نیز در مراسم بزرگداشت آیتالله شبیری زنجانی حضور داشتند.
این مراسم پس از برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری پیکر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی که صبح امروز صورت گرفت در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
از سوی رهبر انقلاب؛
مراسم بزرگداشت آیتالله شبیری زنجانی در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی با حضور جمعی از مراجع تقلید، علما، اساتید حوزه، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی شامگاه چهارشنبه با حضور جمعی از مراجع تقلید، علما و شخصیتهای حوزوی و به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
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