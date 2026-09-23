حجتالاسلام محمدمهدی مهدویان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری پویش «مجاهدان بیادعا» با محوریت معرفی جلوههای ایثار و فداکاری کارکنان فراجا و خانوادههای آنان خبر داد.
وی اظهار کرد: این پویش با هدف انعکاس بخشی از تلاشها و مجاهدتهای کارکنان پلیس در مسیر تأمین امنیت، خدمترسانی به مردم و انجام مأموریتهای محوله برگزار میشود.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان افزود: علاقهمندان میتوانند آثار تصویری خود را در قالب فیلم کوتاه و کلیپهایی با محتوای مرتبط با روحیه جهادی، انقلابی و خدمترسانی کارکنان فراجا و خانوادههای آنان به دبیرخانه این پویش ارسال کنند.
مهدویان ادامه داد: آثار متقاضی شرکت در این پویش باید بیانگر جلوههایی از ایثار، ازخودگذشتگی، مجاهدت و خدمت بیادعا و بیمنت کارکنان پلیس و خانوادههای آنان باشد.
وی خاطرنشان کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را تا ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۸۴۵۶۵۴۹ ارسال کنند یا آثار خود را به صورت حضوری به عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان تحویل دهند.
تقدیر از آثار برگزیده
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان گفت: آثار برتر این پویش در ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری «رهآورد پیادهروی اربعین حسینی(ع) فراجا» که در استان قزوین برگزار میشود، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مهدویان با اشاره به فرصت باقیمانده برای ارسال آثار، تأکید کرد: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ آخرین مهلت ارسال آثار به پویش «مجاهدان بیادعا» است.
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