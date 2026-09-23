به گزارش خبرنگار مهر، حامد صیادی عصر چهارشنبه در نشست توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهمنامه همکاری بینبخشی که با حضور محمد آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد پیشرفت و آبادانی ۴۰۴۰ و استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، با تشریح روند اجرای طرحهای توسعه روستایی از سال ۱۳۹۵ در استان اظهار کرد: کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از استانهای پایلوت در طرح نگاه یکپارچه به توسعه روستاها انتخاب شد.
وی افزود: در همین راستا با انعقاد تفاهمنامههای سهجانبه میان بنیاد مسکن، استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی، فاز اجرایی پروژههای توسعه روستایی در استان آغاز شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به همکاریهای بینبخشی با نهادهایی همچون بسیج سازندگی، کمیته امداد، بهزیستی و صندوق کارآفرینی امید گفت: در این مدت اقدامات مؤثری در حوزه آموزش و شناسایی ظرفیتهای اقتصادی روستاها انجام شده است.
پرداخت ۱۰.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی
صیادی از شناسایی ظرفیتهایی همچون پرورش قارچ، زنبور عسل، زعفران و کشت گیاهان دارویی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات در این مسیر به متقاضیان پرداخت شده که زمینه ایجاد مشاغل خرد در سطح روستاها را فراهم کرده است.
وی همچنین به اجرای پروژههای پیشران اقتصادی اشاره کرد و افزود: احداث نیروگاههای خورشیدی در روستاهای «دیل» و «مارین» از جمله این پروژههاست.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد: ۵۳ متقاضی برای تشکیل تعاونی نیروگاه خورشیدی شناسایی شده و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ مترمربع زمین نیز با همکاری دهیاریها برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.
۵۰۰ پروژه در سطح شهرستانها و دهستانهای هدف
صیادی با اشاره به وضعیت پروژههای توسعه روستایی در استان تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰ پروژه در سطح شهرستانها و دهستانهای هدفگذاری شده است.
وی گفت: پروژههای ساختمانی از پیشرفت مطلوبی برخوردار هستند، اما پروژههایی که نیازمند تأمین اعتبار ویژهاند، به دلیل محدودیت منابع در مراحل اولیه متوقف ماندهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تأمین نیروی متخصص و منابع مالی پایدار را از نیازهای اساسی اجرای طرحهای توسعه روستایی دانست و بر ضرورت رفع موانع اعتباری تأکید کرد.
درخواست بازنگری در دهکهای درآمدی
صیادی همچنین با انتقاد از محدودیتهای موجود در طرحهای حمایتی، خواستار بازنگری در اولویتبندی دهکهای درآمدی شد و اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم، تغییر دامنه حمایت از دهکهای یک تا سه به دهکهای بالاتر است تا زمینه برای تشویق مهاجرت معکوس از شهر به روستا فراهم شود.
وی در پایان خواستار حمایت ویژه برای تأمین مسکن محرومان در دهکهای درآمدی یک تا چهار شد و ابراز امیدواری کرد با رفع موانع تخصیص منابع، روند خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و توسعه پایدار روستایی در استان شتاب بگیرد.
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