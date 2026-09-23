  1. استانها
  2. گیلان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

انفجار گاز در منزل مسکونی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

انفجار گاز در منزل مسکونی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

رشت- سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع انفجار گاز در یک منزل مسکونی در رشت و مصدومیت شدید یک مرد ۶۶ ساله خبر داد.

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۲:۲۸ امشب، گزارش انفجار ناشی از گاز در یک منزل مسکونی واقع در رشت، بلوار چمران، ۲۰ متری باقری، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم فوریت‌های پزشکی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی برای مصدوم انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: در این حادثه مردی ۶۶ ساله دچار حدود ۷۰ درصد سوختگی شده بود که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولایت رشت منتقل شد.

پورسان با بیان اینکه این حادثه در یک منزل مسکونی رخ داده است، گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع انفجار و میزان خسارت‌های احتمالی پس از بررسی دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6956974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها