انفجار گاز در منزل مسکونی رشت یک مصدوم بر جا گذاشت

علیرضا پورسان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: ساعت ۲۲:۲۸ امشب، گزارش انفجار ناشی از گاز در یک منزل مسکونی واقع در رشت، بلوار چمران، ۲۰ متری باقری، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گیلان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم فوریت‌های پزشکی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی برای مصدوم انجام گرفت.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان ادامه داد: در این حادثه مردی ۶۶ ساله دچار حدود ۷۰ درصد سوختگی شده بود که پس از دریافت خدمات فوریت‌های پزشکی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان ولایت رشت منتقل شد.

پورسان با بیان اینکه این حادثه در یک منزل مسکونی رخ داده است، گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع انفجار و میزان خسارت‌های احتمالی پس از بررسی دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.