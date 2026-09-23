کامبک دختر تنیس روی میز ایران؛ اشتری حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ که به میزبانی آیچی - ناگویا در جریان است، صبح امروز چهارشنبه(اول مهر)، مرحله یک سی و دوم مسابقات انفرادی زنان برگزار شد و دو ملی پوش دختر ایران به مصاف حریفان خود رفتند.

در نخستین مسابقه مهشید اشتری به مصاف رسمی سیترا از اندونزی رفت و با وجود تلاشی که خود نشان داد این مسابقه را ۴ به یک به حریف خود واگذار کرد و نتوانست به مرحله بعدی صعود کند. اشتری در مسابقات میکس بانوان و آقایان برای نخستین بار حضور داشت اما در بازی اول شکست خورد و به دور بعدی نرسید.

در دومین مسابقه بخش انفرادی زنان، ستایش ایلوخانی به مصاف نبودچادنزار آلمیرا از اندونزی رفت. ایلوخانی در مصاف با این حریف شروع دشواری داشت و در سه گیم نخست با نتایج ۱۱ بر ۹ و ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۸ نتیجه را به حریف واگذار کرد تا در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار بگیرد.



ملی‌پوش کشورمان اما از گیم چهارم ورق را برگرداند و با نمایشی مثال زدنی، چهار گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۱ و ۱۲ بر ۱۰ از آن خود کرد تا ۴ بر ۳ پیش بیفتد و اولین پیروزی را دشت کند. ایلوخانی با این پیروزی ارزشمند، راهی مرحله یک سی و دوم شد و باید در این مرحله برابر هینا هیاتا دارنده رتبه ششم رنکینگ جهانی و ستاره تیم ملی ژاپن به میدان برود.



تیم ملی تنیس روی میز ایران که در دو بخش مردان و زنان در بیستمین دوره بازی های آسیایی شرکت کرده است، در مسابقات تیمی با شکست برابر چین تایپه از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند. تیم های میکس مردان و زنان هم که برای نخستین بار در بازی های آسیایی شرکت کردند با شکست برابر حریفان خود در دور اول، از ادامه مسابقات بازماندند.

هدایت های ملی مردان و زنان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست ملی پوشان را همراهی می کند.