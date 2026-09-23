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۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کامبک دختر تنیس روی میز ایران؛ اشتری حذف شد

کامبک دختر تنیس روی میز ایران؛ اشتری حذف شد

دو عضو تیم تنیس روی میز بانوان ایران در رقابت های انفرادی این رشته در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ صاحب یک پیروزی و یک شکست شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی ۲۰۲۶ که به میزبانی آیچی - ناگویا در جریان است، صبح امروز چهارشنبه(اول مهر)، مرحله یک سی و دوم مسابقات انفرادی زنان برگزار شد و دو ملی پوش دختر ایران به مصاف حریفان خود رفتند.

در نخستین مسابقه مهشید اشتری به مصاف رسمی سیترا از اندونزی رفت و با وجود تلاشی که خود نشان داد این مسابقه را ۴ به یک به حریف خود واگذار کرد و نتوانست به مرحله بعدی صعود کند. اشتری در مسابقات میکس بانوان و آقایان برای نخستین بار حضور داشت اما در بازی اول شکست خورد و به دور بعدی نرسید.

در دومین مسابقه بخش انفرادی زنان، ستایش ایلوخانی به مصاف نبودچادنزار آلمیرا از اندونزی رفت. ایلوخانی در مصاف با این حریف شروع دشواری داشت و در سه گیم نخست با نتایج ۱۱ بر ۹ و ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۸ نتیجه را به حریف واگذار کرد تا در آستانه حذف از رقابت‌ها قرار بگیرد.

ملی‌پوش کشورمان اما از گیم چهارم ورق را برگرداند و با نمایشی مثال زدنی، چهار گیم متوالی را با نتایج ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۱ و ۱۲ بر ۱۰ از آن خود کرد تا ۴ بر ۳ پیش بیفتد و اولین پیروزی را دشت کند. ایلوخانی با این پیروزی ارزشمند، راهی مرحله یک سی و دوم شد و باید در این مرحله برابر هینا هیاتا دارنده رتبه ششم رنکینگ جهانی و ستاره تیم ملی ژاپن به میدان برود.

تیم ملی تنیس روی میز ایران که در دو بخش مردان و زنان در بیستمین دوره بازی های آسیایی شرکت کرده است، در مسابقات تیمی با شکست برابر چین تایپه از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند. تیم های میکس مردان و زنان هم که برای نخستین بار در بازی های آسیایی شرکت کردند با شکست برابر حریفان خود در دور اول، از ادامه مسابقات بازماندند.

هدایت های ملی مردان و زنان ایران برعهده جمیل لطف الله نسبی و سیما لیموچی است و علیرضا خلیلی نیا نیز به عنوان سرپرست ملی پوشان را همراهی می کند.

کد مطلب 6955883

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