به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی با اشاره به شکست تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر چین تایپه در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا اظهار داشت: به اعضای تیم مردان خداقوت و خستهنباشید میگویم. آنها عالی بازی کردند، اما چین تایپه بهتر از ما بود. این تیم به همراه فرانسه در رده سوم جهان قرار داشت و امروز هم بهتر از ما ظاهر شد و نشان داد که برای این مسابقات تلاش زیادی کرده است.
وی افزود: جا دارد از مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکر کنم که از بچههای ما حمایت کردند. ورزش همین است و یک طرف آن برد و طرف دیگر باخت است. بازیکنان از همین حالا باید تمرکز خود را روی رقابتهای دوبل و انفرادی بگذارند.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: این نتیجه چیزی از ارزشهای بازیکنان ما کم نمیکند. چین تایپه با این سطح از بازی حتی میتواند چین را هم شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.
علی قارداشی گفت: از سرمربی تیم ملی تشکر میکنم که زحمات زیادی کشیده است. با این حال، بابت اینکه در بخش تیمی موفق به کسب مدال نشدیم، از همه عذرخواهی میکنم و از تمام کسانی که برای تیم ملی زحمت کشیدهاند، تشکر و قدردانی دارم.
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