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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۲۶

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی قارداشی: بابت عدم مدال‌گیری در بخش تیمی عذرخواهی می‌کنم

علی قارداشی: بابت عدم مدال‌گیری در بخش تیمی عذرخواهی می‌کنم

رئیس فدراسیون تنیس روی میز گفت: چین تایپه بهتر از ما ظاهر شد و نشان داد برای این مسابقات تلاش بیشتری کرده است، اما این نتیجه چیزی از ارزش بازیکنان ایران کم نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد علی قارداشی با اشاره به شکست تیم ملی تنیس روی میز ایران برابر چین تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: به اعضای تیم مردان خداقوت و خسته‌نباشید می‌گویم. آنها عالی بازی کردند، اما چین تایپه بهتر از ما بود. این تیم به همراه فرانسه در رده سوم جهان قرار داشت و امروز هم بهتر از ما ظاهر شد و نشان داد که برای این مسابقات تلاش زیادی کرده است.

وی افزود: جا دارد از مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تشکر کنم که از بچه‌های ما حمایت کردند. ورزش همین است و یک طرف آن برد و طرف دیگر باخت است. بازیکنان از همین حالا باید تمرکز خود را روی رقابت‌های دوبل و انفرادی بگذارند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: این نتیجه چیزی از ارزش‌های بازیکنان ما کم نمی‌کند. چین تایپه با این سطح از بازی حتی می‌تواند چین را هم شکست دهد و به مرحله بعد صعود کند.

علی قارداشی گفت: از سرمربی تیم ملی تشکر می‌کنم که زحمات زیادی کشیده است. با این حال، بابت اینکه در بخش تیمی موفق به کسب مدال نشدیم، از همه عذرخواهی می‌کنم و از تمام کسانی که برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند، تشکر و قدردانی دارم.

کد مطلب 6955335

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