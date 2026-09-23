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۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۴

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

حذف هانیه رستمیان و زینب طوماری؛ سامیه یاسی به فینال رسید

حذف هانیه رستمیان و زینب طوماری؛ سامیه یاسی به فینال رسید

در مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی ۱۰ متر با تپانچه هانیه رستمیان و زینب طوماری حذف شدند، اما سامیه یاسی در نخستین حضور در این بازی ها راهی فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی بازی های آسیایی در ماده ۱۰ متر با تپانچه برگزار شد که طی آن سامیه یاسی موفق شد با کسب ۵۷۶ امتیاز به فینال راه پیدا کند.

این نخستین حضور سامیه در بازی های آسیایی است.

سامیه در حالی به فینال راه پیدا کرد که هانیه رستمیان و زینب طوماری به شکلی ناباورانه از صعود به فینال باز ماندند.

رستمیان با کسب ۵۷۱ امتیاز در جایگاه هجدهم قرار گرفت و زینب طوماری با کسب ۵۶۸ امتیاز در جایگاه ۲۷ قرار گرفت.

تیم ایران با کسب ۱۷۱۵ و با تفاوت ۴ امتیاز نسب به تیم سوم در جایگاه ششم قرار گرفت.

کد مطلب 6955737

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