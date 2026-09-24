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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

انهدام ۴۰ پهپاد اوکراینی به دست روسها

انهدام ۴۰ پهپاد اوکراینی به دست روسها

وزارت دفاع روسیه از انهدام دهها پهپاد اوکراینی بر فراز این کشور و نیز حمله گسترده به تاسیسات صنایع نظامی اوکراین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۴۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله بریانسک، بلگورود، کورسک و تور منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین بیان کرد که نیروهای مسلح این کشور شب گذشته در یک حمله گسترده، تأسیسات صنایع نظامی اوکراین، مراکز مخابراتی و لجستیکی در کی‌یف و منطقه اودسا و همچنین شناورهایی را که در راستای منافع نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفتند، هدف قرار دادند.

گفتنی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

ولادیمیر پوتین رئیس حمهوری روسیه سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.

کد مطلب 6957180

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    نظرات

    • IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      پاسخ
      ماشا الله دستخوش روس کشور دوست 🙏🙏🙏🙏💪💪💪🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

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