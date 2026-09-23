شناسایی ۱۴ واحد تولیدی متخلف استخراج رمزارز

به گزارش خبرگزاری مهر، طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به اهمیت تامین برق واحدهای تولیدی مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی ایران، اظهار کرد: بیشتر واحدهای مستقر در این شهرک‌های صنعتی، واحدهای کوچک و تامین کننده کالاهای اساسی مردم و واحدهای بزرگ تولیدی هستند.

به گفته مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تمرکز این سازمان روی منطبق بودن جواز تاسیس با زمینه فعالیت واحدهای تولیدی است که از سوی ادارات کل صمت استان ها، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی برای واحدهای مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی صادر شده است و اگر مغایرتی بین پروانه بهره برداری و فعالیت واحد تولیدی مشاهده شود شکوائیه حوزه حقوقی صادر خواهد شد.

مقابله با استخراج رمزارز غیرمجاز

او در مصاحبه با سیما، با اشاره به موضوع استخراج رمزارز در واحدهای تولیدی مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی ایران، گفت: در حال حاضر با توجه به اوضاع کنونی کشور حتی واحدهایی که پروانه بهره برداری برای استخراج رمزارز را دارا هستند نباید اقدام به استخراج رمزارز کنند و این سازمان برای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز برخورد حقوقی و قضائی انجام می‌دهد، بنابراین استخراج رمزارز غیرمجاز در واحدهای تولیدی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گرفته است.

لاهوتی در ادامه با بیان اینکه برخورد با واحدهای تولیدی که به صورت غیرمجاز مبادرت به استخراج رمز ارز می‌کنند به صورت قانونی در چارچوب قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های سرمایه گذاری صنعتی با ابلاغ مقام عالی وزارت اقدام شده است، افزود: در گام اول در صورتی که اطلاع رسانی از مراجع ذی صلاح انجام شود و یا کشفیات از سوی عوامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صورت گیرد برای بار اول در صورت تخلف، پروانه بهره برداری واحد تولیدی تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، پروانه بهره برداری ابطال می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی واحدهای متخلف استخراج کننده رمزارز را برای جلوگیری از ایجاد ناترازی انرژی حائز اهمیت دانست و گفت: تعاملی بین شرکت‌های استانی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با مجموعه برق منطقه‌ای، دیسپچینگ و توزیع برق صورت گرفته تا بتوانند محل مصرف فراتر از میزان مشخص شده برای واحدهای تولیدی را شناسایی کنند، همچنین از افزایش میزان مصرف گاز در واحدهای تولیدی استخراج کننده رمزارز هم می‌توان این واحدها را پالایش کرد، زیرا در برخی از این واحدها با دیزل ژنراتورهای موجود و مصرف گاز مبادرت به استخراج رمزارز می‌شود.

او با اشاره به اینکه بخشی از شناسایی واحدهای متخلف استخراج کننده رمزارز نیز از طریق بازدیدهای میدانی عوامل اجرائی و نظارتی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران صورت می‌گیرد، افزود: بر اساس مصوبه این سازمان و ابلاغ به شرکت‌های خدماتی استانی شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، از ارائه هرگونه خدمات به واحدهای متخلف جلوگیری می‌شود یعنی هیچ نوع خدمتی از باب نقل و انتقال، صدور سند مالکیت، اعطای تسهیلات و خدمات حوزه نرم افزاری ارائه نمی‌شود تا زمانی که مراجع قضائی، حکم نهایی را صادر کند.

به گفته لاهوتی، در ابتدای تابستان امسال در همه شهرک‌های صنعتی سراسر کشور به نصب بنرهای هشدار برخورد با واحدهای تولیدی که اقدام به استخراج رمزارز کنند، اقدام شده است و در صورتی که واحدهای متخلف شناسایی شوند اقدام قانونی، حقوقی و قضائی درباره متخلفان به صورت قاطع انجام خواهد شد.

شناسایی ۱۴ واحد تولیدی متخلف استخراج رمزارز

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از شناسایی ۱۴ واحد تولیدی متخلف استخراج رمزارز مستقر در شهرک‌های صنعتی استان‌های تهران، مازندران، خوزستان و اردبیل خبر داد و گفت: بیشتر واحدهای متخلف استخراج کننده رمزارز غیرفعال بوده‌ و این واحدها در قالب قرارداد استیجاری به شخص ثالث واگذار شده اند.

او با اشاره به اینکه تعداد واحدهای متخلف شناسایی شده استخراج کننده رمزارز در مقایسه با واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی ایران ناچیز است، اما همین تعداد کم هم نباید وجود داشته باشد، افزود: در دوره جنگ اخیر و در اوضاع کنونی حاکم بر کشور، واحدهای تولیدی تلاش بسیاری کرده‌اند تا تولید در کشور پایدار باشد بنابراین فعالیت چند واحد متخلف نباید هویت و زحمات صنعتگران را خدشه دار کند که این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از یکصد و ۱۰ هزار قرارداد طرح و واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی سراسر کشور خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵۳ هزار قرارداد به بهره برداری رسیده و در حال فعالیت تولیدی هستند و برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند و مابقی قرارداد واحدهای صنعتی در حال ساخت هستند.