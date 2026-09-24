تیم ملی کبدی به مرحله نیمه نهایی راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کبدی بازی‌های آسیایی، تیم ملی کبدی در آخرین دیدار خود در دور گروهی با برتری ۵۱ بر ۳۰ برابر پاکستان به عنوان تیم نخست از گروه خود صعود کرد و راهی نیمه نهایی شد.



شاگردان تازه قلعه در سه دیدار گذشته خود با نتیجه ۶۷ بر ۳۳ مالزی را شکست دادند، ۷۶ بر ۲۳ نپال را مغلوب کردند و با نتیجه ۸۳ بر ۲۷ تایلند را از پیش رو برداشتند.



تیم ملی کبدی در مرحله نیمه نهایی به عنوان صدرنشین گروه B با چین تایپه دیدار می کند. این دیدار روز جمعه برگزار می شود.



تیم کبدی مردان کشورمان عنوان نائب قهرمانی دوره گذشته بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد.



فاضل اتراچالی ، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش ترکیب تیم ملی کبدی را در بازی‌های اسیایی تشکیل می‌دهند.