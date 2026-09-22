به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذشده در نظام پرداخت کشور، ساعت فعالیت سامانه چکاوک (سامانه مبادله چک) تغییر یافت و این تغییرات از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ اجرایی میشود.
بر اساس جدول زمانبندی اعلامشده، ساعت پایان واگذاری برای چکهای عادی ۱۰:۳۰ و پایان تعیین وضعیت آنها ۱۳:۳۰ تعیین شده است. همچنین برای چکهای رمزدار و تضمینشده، ساعت پایان واگذاری ۱۱:۳۰ و ساعت پایان تعیین وضعیت ۱۲:۳۰ در نظر گرفته شده است.
این تغییرات در حالی اعمال میشود که طبق گام اول اجرایی بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸۳/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ معاونت نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ کانال چکهای تضمینشده از چکهای عادی تفکیک خواهد شد و انجام عملیات روزانه مرتبط با چکهای تضمینشده و رمزدار بهصورت همزمان صورت خواهد گرفت.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که ساعت کاری سامانه ساتنا بدون تغییر باقی مانده و طبق روال جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
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