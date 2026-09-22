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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

تغییر ساعت‌کاری سامانه چکاوک از اول مهرماه

تغییر ساعت‌کاری سامانه چکاوک از اول مهرماه

بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای، زمان‌بندی جدید فعالیت سامانه چکاوک را برای چک‌های عادی و رمزدار از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذشده در نظام پرداخت کشور، ساعت فعالیت سامانه چکاوک (سامانه مبادله چک) تغییر یافت و این تغییرات از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ اجرایی می‌شود.

بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، ساعت پایان واگذاری برای چک‌های عادی ۱۰:۳۰ و پایان تعیین وضعیت آن‌ها ۱۳:۳۰ تعیین شده است. همچنین برای چک‌های رمزدار و تضمین‌شده، ساعت پایان واگذاری ۱۱:۳۰ و ساعت پایان تعیین وضعیت ۱۲:۳۰ در نظر گرفته شده است.

این تغییرات در حالی اعمال می‌شود که طبق گام اول اجرایی بخشنامه شماره ۱۳۰۲۸۳/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ معاونت نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ کانال چک‌های تضمین‌شده از چک‌های عادی تفکیک خواهد شد و انجام عملیات روزانه مرتبط با چک‌های تضمین‌شده و رمزدار به‌صورت هم‌زمان صورت خواهد گرفت.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که ساعت کاری سامانه ساتنا بدون تغییر باقی مانده و طبق روال جاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6955275
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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