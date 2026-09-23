به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بانک مرکزی، در راستای بهبود مدیریت نقدینگی و ارتقای شفافیت در چرخه تسویه بین‌بانکی، دستورالعمل‌های جدید پردازش و تسویه چک‌های رمزدار در سامانه «چکاوک» ابلاغ شد. بر اساس این تصمیم، ساعات کاری سامانه مذکور برای پردازش چک‌ها تغییر یافته و تبادل چک‌های رمزدار به‌صورت جداگانه از چک‌های عادی اجرایی خواهد شد.

طبق برنامه‌ریزی اعلام‌شده، ساعات کاری سامانه چکاوک از ابتدای مهرماه اصلاح شده و تفکیک چک‌های رمزدار (تضمین‌شده) شهری و بین‌شهری از چک‌های عادی نیز از تاریخ هفتم مهرماه ۱۴۰۵ به صورت کامل عملیاتی می‌شود. این تفکیک با هدف کاهش ریسک‌های تسویه و تفکیک جریان‌های نقدینگی دارای مبالغ کلان و آنی از مبادلات عادی صورت گرفته است.

بانک مرکزی به تمامی بانک‌های عامل ابلاغ کرده است که دریافت و ارسال داده‌های مربوط به چک‌های تضمین‌شده را طبق جدول زمان‌بندی جدید ساماندهی کرده و با رعایت سقف‌های زمانی پذیرش و کارسازی، نسبت به ارائه خدمات به مراجعان و صاحبان حساب‌ها اقدام کنند.