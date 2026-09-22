مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از استقرار تیم سیار اهدای خون استان در شهرستان قصرشیرین خبر داد و اظهار کرد: این تیم با هدف دریافت خون از مردم نیکاندیش شهرستان و کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران در این شهرستان مستقر میشود.
وی افزود: اهدای خون اقدامی انساندوستانه است و همراهی شهروندان میتواند در تأمین خون سالم و کمک به بیماران نیازمند نقش داشته باشد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار اهدای خون روز چهارشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۵ در قصرشیرین مستقر خواهد شد و شهروندان میتوانند با مراجعه به محل تعیینشده در این برنامه مشارکت کنند.
میرزاده ادامه داد: محل استقرار تیم سیار در قصر جدید، مجتمع اداری انتقال خون جنب فرمانداری قصرشیرین در نظر گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و شهروندان میتوانند تا ساعت ۱۲ ظهر برای اهدای خون به محل استقرار تیم سیار مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از مردم قصرشیرین برای مشارکت در این برنامه گفت: حضور شهروندان و اهدای خون میتواند امیدبخش زندگی بیماران نیازمند باشد و در تأمین خون سالم مورد نیاز آنان مؤثر واقع شود.
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