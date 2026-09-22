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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

اکران مستندی درباره عبدالحسین نوشین در خانه‌ هنرمندان

اکران مستندی درباره عبدالحسین نوشین در خانه‌ هنرمندان

مستند «پرنده‌ آبی» به‌کارگردانی فرزاد فره‌وشی چهارشنبه یکم مهر در سینماتک خانه هنرمندان اکران و نقد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران، به مستند «پرنده‌ آبی» به‌کارگردانی فرزاد فره‌وشی (۱۳۹۸) اختصاص دارد.

این مستند ۸۰ دقیقه‌ای به عنوان نخستین برنامه از بسته‌ «مستندهایی درباره‌ تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش «پرنده‌ آبی»، نشست نقد و تحلیل آن با حضور کارگردان این مستند و رامتین شهبازی مدرس و منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

«پرنده‌ آبی» عـنوان آخرین نمایشنامه‌ اجرا شده توسط عبدالحسـین نوشیـن، یکی از بنیان‌گذاران تئاتر نوین در ایران است. در این ‌مستند، زندگی و اقدامات عملی او برای تحول جدی تئاتر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

این برنامه چهارشنبه یکم مهر از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه‌ هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6954626
ندا زنگینه

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