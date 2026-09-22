اکران مستندی درباره عبدالحسین نوشین در خانه‌ هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلمتئاترها در سینماتک خانه هنرمندان ایران، به مستند «پرنده آبی» بهکارگردانی فرزاد فرهوشی (۱۳۹۸) اختصاص دارد.
این مستند ۸۰ دقیقهای به عنوان نخستین برنامه از بسته «مستندهایی درباره تئاتر ایران» با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به نمایش درمیآید.
پس از نمایش «پرنده آبی»، نشست نقد و تحلیل آن با حضور کارگردان این مستند و رامتین شهبازی مدرس و منتقد تئاتر برگزار میشود.
«پرنده آبی» عـنوان آخرین نمایشنامه اجرا شده توسط عبدالحسـین نوشیـن، یکی از بنیانگذاران تئاتر نوین در ایران است. در این مستند، زندگی و اقدامات عملی او برای تحول جدی تئاتر در ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
این برنامه چهارشنبه یکم مهر از ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.
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