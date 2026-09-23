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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

توزیع لوازم‌التحریر میان نیازمندان اسفراین انجام شد

توزیع لوازم‌التحریر میان نیازمندان اسفراین انجام شد

اسفراین- ۱۰۰ عدد کیف به همراه لوازم‌التحریر به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان توسط مرکز نیکوکاری اعظم امام خمینی(ره) با همکاری امام جمعه و بنیاد برکت میان نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی تعدادی نوشت افزار و کیف در اسفراین بین نیازمندان توزیع شد.

در این طرح، ۱۰۰ عدد کیف به همراه لوازم‌التحریر به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان، توسط مرکز نیکوکاری اعظم امام خمینی(ره) با همکاری امام جمعه و بنیاد برکت میان نیازمندان شهرستان اسفراین توزیع شد.

این اقدام خداپسندانه با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان در آستانه بازگشایی مدارس انجام شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز نماند.

کد مطلب 6956366

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