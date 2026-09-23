به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر چهارشنبه در مراسم توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان اظهار کرد: ۲۲ هزار دانش‌آموز نیازمند در استان شناسایی شده‌اند که تأمین پوشاک و لوازم‌التحریر مورد نیاز آنان در دستور کار کمیته امداد و خیران قرار دارد.

وی افزود: در مرحله نخست، سوم شهریورماه با مشارکت خیران، بسیج و آموزش و پرورش ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد و امروز نیز در مرحله دوم، ۸ هزار بسته دیگر به این دانش‌آموزان اختصاص یافت.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به اینکه چهار هزار بسته دیگر باقی مانده است، گفت: جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای تأمین این بسته‌ها ادامه دارد و امیدواریم با مشارکت خیران و مردم، نیاز همه ۲۲ هزار دانش‌آموز تأمین شود.

بابایی خاطرنشان کرد: هدف این است که اجازه ندهیم هیچ دانش‌آموز نیازمندی به دلیل نداشتن لوازم اولیه تحصیل، به‌ویژه لوازم‌التحریر، از حضور در مدرسه باز بماند.