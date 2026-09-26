به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت، کیوان طریقتی بیان کرد: عملیات حفاری، تکمیل و مشبک‌کاری چاه دوازدهم فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت و پس از سبک‌سازی ستون چاه با استفاده از نیتروژن، جریان‌دهی آزمایشی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله، توان تولید چاه به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا شرایط عملیاتی و ظرفیت تولید آن ارزیابی شود، افزود: پس از تکمیل جریان‌دهی آزمایشی و عملیات اسیدکاری، پیش‌بینی می‌شود چاه دوازدهم فاز ۱۱ در روزهای آینده به ظرفیت اسمی تولید خود برسد.

سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه چاه‌های جدید در این فاز گفت: ورود چاه‌های جدید به چرخه تولید، گام مهمی در مسیر تکمیل ظرفیت تولید فاز ۱۱ و بهره‌برداری حداکثری از منابع میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود.

فاز ۱۱ پارس جنوبی تازه‌ترین طرح توسعه‌ای میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود که توسعه آن در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی به شرکت پتروپارس واگذار شده است. محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت به‌تازگی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده برای افزایش تولید و عرضه گاز کشور در دو سال گذشته اعلام کرد: عملیات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی شتاب گرفته است.