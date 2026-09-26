به گزارش خبرنگار مهر، تحسین عزیزی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان کردستان اظهار کرد: مجموعه مدیریت بحران استان از ماههای گذشته تمهیدات لازم برای مواجهه با پدیدههای جوی و حوادث احتمالی فصل سرد سال را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی عمومی درباره پدیدههای جوی افزود: تلاش شده است مفاهیم و هشدارهای تخصصی مدیریت بحران با زبان ساده و قابل فهم برای مردم تشریح شود تا از شکلگیری برداشتهای نادرست درباره پدیدههای طبیعی جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت مدیریتهای محلی عنوان کرد: دهیاران و شوراهای روستاها میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با حوادث داشته باشند و به همین منظور ظرفیت مدیران بحران روستاها برای آمادگی بیشتر در برابر حوادث فعال شده است.
عزیزی ادامه داد: روستاهایی که در مجاورت رودخانهها قرار دارند شناسایی شدهاند و اقدامات پیشگیرانه از جمله لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانهها و آبراههها با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی و ماشینآلات در حال پیگیری است.
وی با اشاره به ضرورت رفع نقاط حادثهخیز و مسیرهای فاقد آبگذر مناسب گفت: در این زمینه دستورالعملهای متعددی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده و از دستگاههای مسئول انتظار میرود اقدامات لازم را در مهلت تعیینشده انجام دهند.
آمادگی برای فصل سرد و احتمال افت فشار گاز
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان همچنین از اقدامات انجامشده برای آمادگی دستگاهها در فصل سرد سال خبر داد و گفت: در حوزه تأمین و مصرف انرژی نیز کمیتهای با دستور استاندار تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه برای بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی برگزار شده است.
عزیزی با اشاره به مانور شرکت گاز در شهرستان دیواندره افزود: با توجه به احتمال افت فشار گاز در برخی مناطق، بهویژه شهرستانهای سردسیر، تمهیدات لازم برای واکنش سریع دستگاهها در صورت بروز مشکل پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: آمادگی پایگاههای جادهای، نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان نیز برای مواجهه با شرایط زمستانی و حوادث احتمالی در حال تقویت است.
عزیزی یکی دیگر از اقدامات مدیریت بحران استان را راهاندازی شبکه بیسیم ارتباطی عنوان کرد و گفت: برای خرید تجهیزات این شبکه از محل اعتبارات مدیریت بحران، بیش از دو میلیارد تومان هزینه شده و بخشی از تجهیزات نیز در اختیار اعضای شورای تأمین و مدیران مرتبط قرار گرفته است.
وی افزود: راهاندازی این شبکه با هدف تقویت ارتباط میان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران و افزایش سرعت هماهنگی در زمان وقوع حوادث انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان بر ضرورت تجهیز پایگاههای موجود نیز تأکید کرد و گفت: برخی پایگاهها نیازمند تجهیز و حفاظت هستند و دستگاههای مسئول باید برای فعالسازی ظرفیتهای موجود و اتصال آنها به شبکه ارتباطی مدیریت بحران همکاری کنند.
برگزاری مانور مدیریت بحران در کردستان
عزیزی از برنامهریزی برای برگزاری یک مانور تمامعیار مدیریت بحران در استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به کوهستانی بودن کردستان و نزدیک شدن فصل سرد سال، برگزاری این مانور میتواند میزان آمادگی دستگاهها را در شرایط واقعی ارزیابی کند.
وی افزود: برنامهریزیهای اولیه برای اجرای این مانور انجام شده و قرار است دستگاههای مختلف اجرایی و امدادی در آن مشارکت داشته باشند تا نقاط قوت و ضعف موجود پیش از وقوع حوادث احتمالی شناسایی شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیریت بحران استان گفت: کردستان در ارزیابی عملکرد مدیریت بحران، رتبه نخست کشور را کسب کرده است.
عزیزی این موفقیت را حاصل همکاری دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران دانست و گفت: بخش قابل توجهی از این نتیجه به همکاری و همراهی دستگاههای مختلف استان در اجرای برنامههای مدیریت بحران بازمیگردد.
وی در پایان بر ضرورت پاسخگویی بهموقع دستگاههای اجرایی به مکاتبات مدیریت بحران تأکید کرد و افزود: در مدیریت بحران، زمان اهمیت زیادی دارد و دستگاهها باید پاسخهای کارشناسی و اقدامات مورد انتظار را در کوتاهترین زمان ارائه کنند تا امکان تصمیمگیری و هماهنگی سریع در شرایط اضطراری فراهم باشد.
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