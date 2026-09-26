به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکتهای پیمانکاری به دلیل داشتن پروژههای متعدد، قراردادهای مختلف، هزینههای متغیر و صورتوضعیتهای دورهای، به یک سیستم مالی تخصصی نیاز دارند. یک نرم افزار حسابداری پیمانکاری باید علاوه بر ثبت عملیات مالی، امکان مدیریت پروژه، کنترل هزینهها، محاسبه بهای تمامشده و گزارشگیری دقیق از وضعیت هر قرارداد را فراهم کند.
در این مطلب ۱۵ نرم افزار حسابداری پیمانکاری را بررسی میکنیم تا بتوانید براساس نوع فعالیت، اندازه شرکت و نیازهای مالی، گزینه مناسبتری را انتخاب کنید.
بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری چه ویژگیهایی دارد؟
یک نرم افزار مناسب برای شرکتهای پیمانکاری باید فراتر از یک سیستم حسابداری معمولی عمل کند. مهمترین امکانات موردنیاز شامل موارد زیر است:
مدیریت پروژهها و قراردادهای پیمانکاری
ثبت هزینههای مستقیم و غیرمستقیم هر پروژه
کنترل صورتوضعیتها و مطالبات
محاسبه سود و زیان هر قرارداد
مدیریت دریافت و پرداخت
گزارشگیری مالی و مدیریتی
اتصال بین حسابداری، خزانه، انبار و پروژه
امکان تعریف چند پروژه بهصورت همزمان
هرچه تعداد پروژهها و حجم عملیات مالی بیشتر باشد، اهمیت استفاده از یک سیستم تخصصی افزایش پیدا میکند.
لیست ۱۵ تا از بهترین نرم افزارهای حسابداری پیمانکاری
نرم افزار حسابداری پیمانکاری سپیدار
سپیدار یکی از نرم افزارهای شناختهشده بازار ایران برای شرکتهای کوچک و متوسط است. این نرم افزار با ارائه سیستمهای حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار، فروش و حقوق و دستمزد، امکان مدیریت بخشهای مختلف مالی را فراهم میکند.
نسخه پیمانکاری سپیدار برای شرکتهایی مناسب است که نیاز به کنترل قراردادها، هزینه پروژهها و گزارشهای مالی دارند.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری فرداد
فرداد یکی از گزینههای مناسب برای شرکتهای پیمانکاری است که نیاز به مدیریت همزمان پروژهها و عملیات مالی دارند. این نرم افزار امکان مدیریت قراردادها، پروژهها، هزینهها، درآمدها، دریافت و پرداخت و گزارشهای مالی را فراهم میکند.
قابلیت تفکیک هزینهها براساس پروژه و کنترل بهای تمامشده باعث میشود مدیران دید دقیقتری نسبت به سودآوری قراردادها داشته باشند.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری هلو
هلو یکی از نرم افزارهای پرکاربرد ایرانی است که نسخههای مختلفی برای کسبوکارها ارائه میکند. مدیریت مالی، خرید، فروش، انبار و گزارشهای حسابداری از امکانات اصلی آن هستند.
برای پیمانکاران کوچک که نیازهای مالی سادهتری دارند، میتواند گزینه قابل بررسی باشد.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری قیاس
قیاس با ارائه راهکارهای تحت وب و ابری، برای شرکتهایی که به دسترسی آسان و سیستم یکپارچه نیاز دارند مناسب است.
حسابداری، خزانه، انبار، خرید و فروش و گزارشهای مالی از قابلیتهای این نرم افزار هستند.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری پیوست
پیوست بیشتر برای سازمانها و شرکتهای متوسط و بزرگ طراحی شده است. این نرم افزار با پوشش حسابداری، قراردادها، منابع انسانی، خزانه و سایر سیستمهای سازمانی، برای مجموعههای دارای پروژههای متعدد کاربرد دارد.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری محک
محک برای کسبوکارهای کوچک و متوسط محصولات مالی ارائه میکند. امکاناتی مانند حسابداری، انبار، خرید و فروش و گزارشهای مالی در محصولات آن وجود دارد.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری لیام
لیام یک نرم افزار ابری است که امکان مدیریت مالی آنلاین را فراهم میکند. برای شرکتهایی که به دسترسی سریع به اطلاعات مالی پروژهها نیاز دارند، قابل بررسی است.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری چرتکه
چرتکه یک سیستم مالی آنلاین است که امکاناتی مانند صدور فاکتور، مدیریت درآمد و هزینه و گزارشگیری را ارائه میدهد.
برای کسبوکارهای کوچک و پیمانکارانی که نیاز به سیستم ساده دارند، میتواند گزینه مناسبی باشد.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری آرپا
آرپا یک نرم افزار مالی ایرانی است که امکانات حسابداری، انبار، فروش و گزارشهای مدیریتی را ارائه میکند. قابلیت توسعه و استفاده در مجموعههای مختلف از ویژگیهای آن است.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش
کاوش از نرم افزارهای مالی ایرانی است که سیستمهای حسابداری، انبار و مدیریت مالی را ارائه میدهد و برای برخی کسبوکارهای پیمانکاری قابل استفاده است.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاکتوس
کاکتوس نرم افزارهای مالی برای کسبوکارهای مختلف ارائه میکند. حسابداری، گزارشهای مالی و مدیریت عملیات روزمره از امکانات اصلی آن هستند.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری شایگان سیستم
شایگان سیستم با محصولات مالی و حسابداری خود برای شرکتهای مختلف فعالیت میکند. مدیریت مالی، انبار، فروش و گزارشگیری از امکانات این مجموعه است.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری هوشمند نوین
هوشمند نوین راهکارهای مالی و حسابداری ارائه میکند و برای مجموعههایی که به دنبال مدیریت یکپارچه اطلاعات مالی هستند، قابل بررسی است.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری ممیز
ممیز یکی از نرم افزارهای مالی ایرانی است که امکانات حسابداری و مدیریت مالی را برای کسبوکارها ارائه میکند.
نرم افزار حسابداری پیمانکاری نوین
نوین نیز در حوزه نرم افزارهای مالی فعالیت دارد و امکاناتی مانند ثبت عملیات مالی، گزارشگیری و مدیریت حسابها را ارائه میدهد.
مقایسه بهترین نرم افزارهای حسابداری پیمانکاری
|
نرم افزار
|
مناسب برای
|
ویژگی مهم
|
سپیدار
|
شرکتهای کوچک و متوسط
|
سیستمهای مالی یکپارچه
|
فرداد
|
پیمانکاران کوچک تا متوسط
|
مدیریت پروژه و هزینه
|
هلو
|
کسبوکارهای کوچک
|
سادگی استفاده
|
قیاس
|
شرکتهای رو به رشد
|
تحت وب و ابری
|
پیوست
|
سازمانها
|
سیستمهای جامع
|
محک
|
کسبوکارهای کوچک
|
تنوع نسخه
|
لیام
|
شرکتهای آنلاین
|
دسترسی ابری
|
چرتکه
|
پیمانکاران کوچک
|
مدیریت ساده مالی
|
آرپا
|
شرکتهای متوسط
|
گزارشهای مالی
|
کاوش
|
کسبوکارهای مالی
|
حسابداری و انبار
جمعبندی
انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری پیمانکاری به اندازه شرکت، تعداد پروژهها، نوع قراردادها و میزان پیچیدگی عملیات مالی بستگی دارد.
برای پروژههای کوچک، نرم افزارهای سادهتر میتوانند نیازهای مالی را پوشش دهند؛ اما شرکتهایی که چند پروژه همزمان، قراردادهای متعدد و هزینههای متغیر دارند، بهتر است از نرم افزارهای تخصصیتر استفاده کنند.
یک انتخاب مناسب باید علاوه بر حسابداری، امکان کنترل پروژه، مدیریت هزینه، گزارش سود و زیان قراردادها و توسعه در آینده را نیز داشته باشد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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