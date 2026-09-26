معادن آلاینده عقدا یک ماه برای کنترل گرد و غبار فرصت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مجتبی فلاح یخدانی در جریان پایش معادن فعال بخش عقدا که با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان انجام شد، وضعیت انتشار گرد و غبار از برخی معادن را بررسی کرد.

وی اظهار کرد: معادن دارای آلودگی باید حداکثر ظرف یک ماه، برنامه اجرایی و قابل پایش خود را برای رفع و کنترل پراکنش گرد و غبار ارائه کنند و در صورت بی‌توجهی، مطابق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس حوزه قضایی بخش عقدا همچنین در ادامه این بازدید از زیستگاه‌های حیات وحش منطقه بازدید کرد و با همکاری عوامل محیط زیست، عملیات پاکسازی محل زندگی و آبشخورهای حیات وحش را انجام داد.

فلاح یخدانی با اشاره به مسئولیت همگانی در حفظ طبیعت و حیات وحش، بر ضرورت استفاده مسئولانه از ظرفیت‌های طبیعی و حفاظت از زیستگاه‌ها برای بهره‌مندی نسل‌های آینده تأکید کرد.