عباس زارع ادر گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت در قائم‌شهر، آمل، ساری، نور، محمودآباد و بابل طی عملیات‌های جداگانه، تعدادی سلاح شکاری، فشنگ و ادوات شکار را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در قائم‌شهر دو قبضه سلاح دولول به همراه تجهیزات شکار از یک خودرو و سه قبضه سلاح نیز از منزل یکی از متخلفان کشف شد. بررسی تصاویر این فرد، شکار سه رأس گراز، دو خرگوش، یک طاقه قرقاول نر، ۱۷ بلدرچین و هفت قطعه یلوه کنارآبزی را نشان داد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران ادامه داد: در آمل نیز یک قبضه سلاح تک‌لول و تعدادی فشنگ کشف و یک شکارچی غیرمجاز دستگیر شد. در ساری، نور، محمودآباد و بابل نیز چند قبضه سلاح و لاشه پرندگان از متخلفان کشف و ضبط شد.

زارع همچنین از جمع‌آوری ۱۲ رشته دام هوایی در جویبار و سه رشته در فریدونکنار خبر داد و گفت: در فریدونکنار چهار قبضه سلاح دولول و در چالوس نیز چهار قایق فایبرگلاس و ۱۵ تخته موج‌سواری مورد استفاده در فعالیت‌های غیرمجاز شناسایی و معدوم شد.

وی تأکید کرد: گشت‌های حفاظتی و برخورد با متخلفان شکار و صید در مناطق مختلف مازندران ادامه دارد.