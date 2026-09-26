به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هر سال هزاران نفر برای اولین بار مسئول تزریق دارو به یکی از اعضای خانواده میشوند؛ گاهی چون پرستار در دسترس نیست، گاهی چون آمپول روزانه است و رفتوآمد مکرر به درمانگاه توجیه ندارد. در این شرایط، اغلب افراد فقط یک ویدئوی کوتاه یا توضیح شفاهی پزشک را مبنای کارشان قرار میدهند.
مشکل از همین نقطه شروع میشود. تزریق دارو فقط وارد کردن سوزن به بدن نیست؛ انتخاب محل، زاویه، عمق و سرعت تزریق، بسته به نوع دارو و روش تجویزشده کاملاً متفاوت است. کسی که این تفاوتها را نمیشناسد، حتی با نیت خیر هم میتواند آسیب بزند و هزینه این خطا همیشه فقط مالی نیست؛ گاهی جبران آن ماهها زمان میبرد. دقیقاً همین شکاف بین نیاز واقعی و آموزش موجود است که تقاضا برای دوره تزریقات را در سالهای اخیر افزایش داده.
چهار روش اصلی تزریق دارو و تفاوتهایی که معمولاً نادیده گرفته میشود
در عمل بالینی، تزریق دارو به چهار دسته اصلی تقسیم میشود و هرکدام کاربرد، ریسک و نکات فنی خاص خود را دارند. دانستن این تفاوتها، اولین قدم برای فهمیدن این است که چرا مهارت اجرایی اهمیت دارد و چرا نمیتوان همه انواع تزریق را با یک روش ثابت انجام داد.
تزریق عضلانی (IM)
تزریق عضلانی برای داروهایی استفاده میشود که باید با سرعت متوسط جذب بدن شوند، مثل بسیاری از واکسنها و آنتیبیوتیکهای تزریقی. محل رایج آن ناحیه بازو، ران یا سرین است. طول سوزن نیز باید متناسب با سن و حجم عضله فرد انتخاب شود، نه یک اندازه ثابت برای همه. اشتباه در انتخاب محل میتواند به آسیب عصبی یا کبودی طولانیمدت منجر شود؛ به همین دلیل شناخت نقاط آناتومیک ایمن، بخش مهمی از آموزش صحیح است.
تزریق وریدی (IV)
تزریق وریدی حساسترین نوع تزریق محسوب میشود، چون دارو مستقیم وارد جریان خون میشود و اثر آن تقریباً بلافاصله شروع میشود. همین سرعت اثر، جای خطا را هم کم میکند. ورود هوا به رگ، تزریق نادرست دارو یا رعایتنکردن سرعت تزریق، از خطراتی است که فقط با آموزش عملی و نه صرفاً تئوری قابل پیشگیری است؛ حتی خارجکردن حباب هوا از سرنگ پیش از تزریق، مهارتی است که باید زیر نظر مربی تمرین شود.
تزریق زیرجلدی (SC)
این روش برای داروهایی به کار میرود که باید بهآرامی جذب شوند؛ نمونه شناختهشده آن انسولین است. عمق نفوذ سوزن در این روش کمتر از تزریق عضلانی است و زاویه ورود نیز متفاوت. برای بیمارانی که بهطور روزانه این نوع تزریق را دریافت میکنند، چرخش محل تزریق نیز اهمیت دارد تا از سفتشدن بافت زیرپوستی جلوگیری شود. اشتباه در زاویه، میتواند اثر دارو را کاهش دهد یا باعث درد غیرضروری شود.
تزریق داخلجلدی (ID)
کمکاربردترین اما دقیقترین نوع تزریق است و بیشتر در تستهای آلرژی یا واکسنهای خاص استفاده میشود. حجم داروی تزریقی بسیار کم است و دقت در عمق تزریق، مستقیماً روی صحت نتیجه تأثیر میگذارد. زمان مشاهده واکنش پوستی پس از تزریق نیز باید دقیق رعایت شود، چون قضاوت زودهنگام میتواند نتیجه را اشتباه نشان دهد.
اشتباهاتی که در تزریق غیرحرفهای بارها تکرار میشود
اشتباه اول،
بخش زیادی از عوارض تزریق در منزل یا مطبهای غیرمجاز، ناشی از چند اشتباه تکراری است. اولین مورد، استفاده از زاویه و عمق یکسان برای همه انواع تزریق است، در حالیکه هر روش زاویه اختصاصی خودش را دارد.
اشتباه دوم،
نادیدهگرفتن نقاط آناتومیک پرخطر است؛ مثلاً تزریق در نزدیکی عصب سیاتیک در ناحیه سرین که میتواند درد یا بیحسی طولانیمدت ایجاد کند. بسیاری از افرادی که تجربه عملی رسمی ندارند، این نقاط را دقیق نمیشناسند.
اشتباه سوم،
رعایتنکردن اصول استریل است؛ از ضدعفونی ناقص پوست تا استفاده مجدد از وسایل یکبارمصرف. این خطای بهظاهر ساده، یکی از شایعترین دلایل عفونت محل تزریق است.
نمونه رایج این وضعیت، فردی است که مسئولیت تزریق داروی روزانه یکی از والدین یا اعضای خانواده را بر عهده میگیرد. او معمولاً روش کار را از یک بار مشاهده یاد گرفته و همان الگو را بدون تغییر تکرار میکند، حتی وقتی شرایط بیمار یا نوع دارو تغییر کرده باشد. و در نهایت، بسیاری با وجود اطلاع از نام دارو و دوز آن، هیچ آموزشی درباره واکنشهای احتمالی بدن یا نحوه برخورد با عارضه حین تزریق ندیدهاند؛ نکتهای که فقط در دورههای عملی آموزش داده میشود.
چرا دانستن نام روشها، شما را برای انجام آن آماده نمیکند؟
بین «دانستن اینکه تزریق عضلانی یعنی چه» و «توانایی انجام درست آن روی بدن یک فرد واقعی»، فاصله زیادی وجود دارد. این فاصله را فقط تمرین تحت نظارت، نه مطالعه یا تماشای ویدئو، پر میکند.
به همین دلیل بسیاری از افرادی که مسئول تزریق دارو در خانواده یا محل کار خود شدهاند، پیش از تصمیم نهایی، دنبال اطلاعاتی مثل هزینه دوره تزریقات جهاد دانشگاهی میگردند تا با مقایسه شرایط، مدتزمان و شیوه برگزاری دورههای مختلف، گزینهای متناسب با نیاز و بودجه خود پیدا کنند.
این نوع مقایسه هزینه، نقطه شروع خوبی است؛ اما دانستن آنچه یک دوره واقعاً باید آموزش بدهد، اهمیت بیشتری دارد. در آموزش عملی، فرد یاد میگیرد چطور اضطراب بیمار را کنترل کند، چطور واکنش غیرمنتظره بدن را تشخیص دهد و چطور در شرایط غیرایدهآل هم تزریق را ایمن انجام دهد؛ مهارتهایی که هیچ متن آموزشی بهتنهایی نمیتواند منتقل کند. تمرین چندباره روی مدل آموزشی، پیش از انجام تزریق واقعی، همان چیزی است که اعتمادبهنفس اجرایی ایجاد میکند، نه صرفاً حفظکردن مراحل تئوری.
برای انتخاب نهایی، دانستن چند معیار مشخص کمک بیشتری میکند.
چکلیست انتخاب یک دوره تزریقات معتبر
پیش از ثبتنام در هر دورهای، بررسی چند نکته میتواند از انتخاب اشتباه جلوگیری کند:
مدرک پایان دوره معتبر باشد و قابل استعلام از نهاد صادرکننده.
سرفصلها شامل بخش عملی و کارگاهی باشد، نه فقط تئوری کلاسی.
امکان انتخاب بین کلاس حضوری و آنلاین وجود داشته باشد، متناسب با شرایط فرد.
شهریه بهصورت شفاف اعلام شود و امکان پرداخت اقساطی در صورت نیاز فراهم باشد.
مدرس دوره سابقه اجرایی در همان حوزه داشته باشد، نه فقط سابقه تدریس.
مدتزمان دوره با برنامه روزانه فرد همخوانی داشته باشد تا افت انگیزه پیش نیاید.
هرچه این معیارها روشنتر بررسی شوند، احتمال انتخاب دورهای که واقعاً پاسخگوی نیاز فرد است، بیشتر میشود. برای نمونه، دوره تزریقات و پانسمان الو سلام مشاور از جمله گزینههایی است که پرداخت اقساطی و برگزاری همزمان حضوری و آنلاین را در کنار مدرک قابل استعلام ارائه میدهد.
پرسشهای پرتکرار
آیا هر فردی میتواند در دوره تزریقات ثبتنام کند؟ بله، اغلب دورهها برای افراد بدون سابقه پزشکی هم قابل استفاده هستند، اما برخی سرفصلهای تخصصیتر ممکن است پیشنیاز داشته باشند.
تفاوت اصلی تزریق عضلانی و زیرجلدی چیست؟ عمق نفوذ، زاویه ورود سوزن و سرعت جذب دارو در بدن، مهمترین تفاوت این دو روش است.
آیا مدرک این دورهها برای کار در مطب یا کلینیک کافی است؟ بسته به نوع مدرک و نهاد صادرکننده متفاوت است؛ بررسی این موضوع پیش از ثبتنام ضروری است.
جمعبندی
تزریق دارو، حتی در سادهترین شکل آن، ترکیبی از دانش و مهارت اجرایی است. دانستن نام روشها میتواند نقطه شروع خوبی باشد، اما جایگزین تمرین تحت نظارت نمیشود.
برای کسی که مسئولیت تزریق دارو را برعهده گرفته یا قصد فعالیت حرفهای در این حوزه را دارد، گذراندن یک دوره ساختاریافته و عملی، ریسک خطا را بهشکل محسوسی کاهش میدهد و اطمینان بیشتری در انجام روزمره این کار ایجاد میکند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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