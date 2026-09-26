تأکید معاون آموزشی دانشگاه شریف بر اهمیت بازگشت به آموزش حضوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف؛ نوید ارجمند معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن خوشامدگویی به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، اظهار کرد: پس از چند ماه دوری از دانشگاه، دانشجویان بار دیگر فرصت حضور در کلاس‌ها، گفت‌وگو با استادان و دوستان، یادگیری متقابل و تجربه زندگی دانشگاهی را به دست آورده‌اند و باید قدر این فرصت را دانست.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تفاوت آموزش حضوری با آموزش مجازی، افزود: دانشگاه محیطی برای یادگیری، تجربه‌کردن، ارتباط گرفتن و رشد کردن است و بخش مهمی از آموخته‌های دانشگاهی در سرفصل درس‌ها یا محتوای آموزشی قابل مشاهده نیست.

وی ادامه داد: گفت‌وگوهای شکل‌گرفته در کلاس، پرسش‌های دانشجویان از استادان، بحث‌های میان دانشجویان، حل گروهی مسائل و حتی مشاهده شیوه رفتار، اخلاق حرفه‌ای و منش استادان، بخش‌هایی از فرآیند یادگیری هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً از طریق یک صفحه نمایش منتقل کرد.

این مقام دانشگاه صنعتی شریف همچنین تیم‌سازی، کار گروهی، برقراری ارتباط، شنیدن دیدگاه‌های متفاوت، حل تعارض و مسئولیت‌پذیری را از جمله مهارت‌هایی دانست که در محیط دانشگاه و تعاملات حضوری شکل می‌گیرند و گفت این مهارت‌ها در کنار دانش تخصصی، در آینده دانشجویان اهمیت خواهند داشت.

وی با اشاره به توسعه ابزارهای آموزش آنلاین و فناوری‌های نوین اظهار کرد: امروز از طریق فیلم ضبط‌شده کلاس، دوره‌های برخط و ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی پیدا کرد و این امکانات می‌توانند به تعمیق و گسترش یادگیری کمک کنند، اما دانشگاه حضوری فراتر از انتقال اطلاعات است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرد: تعامل زنده میان استاد و دانشجو و میان خود دانشجویان و همچنین حضور در یک محیط علمی و اجتماعی، تجربه‌ای است که با فیلم کلاس، آموزش مجازی یا حتی هوش مصنوعی جایگزین نمی‌شود.

وی از دانشجویان خواست از فرصت بازگشت به آموزش حضوری استفاده کنند و افزود: شرایطی که در گذشته ممکن بود حضور در دانشگاه امری عادی به نظر برسد، امروز بیش از گذشته ارزش خود را نشان داده است.

این مقام دانشگاه صنعتی شریف همچنین بر اهمیت توجه دانشجویان به سلامت جسم و روان تأکید کرد و از آنان خواست در کنار تحصیل، ورزش و فعالیت بدنی را نیز در برنامه خود قرار دهند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد سال تحصیلی جدید برای دانشجویان همراه با آرامش، نشاط، یادگیری و تجربه‌های ماندگار باشد و دانشجویان در پایان سال، علاوه بر کسب دانش بیشتر، توانمندتر، مسئولیت‌پذیرتر و آماده‌تر برای ساختن آینده باشند.