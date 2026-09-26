تداوم حضور مهاجران غیرقانونی در آلمان باوجود اصلاح نظام پناهندگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ولت آم زونتاگ»، در ماههای ژوئیه و اوت در مجموع ۱۵ هزار و ۲۲۶ نفر در آلمان در ارتباط با ورود غیرمجاز یا اقامت غیرمجاز شناسایی شدهاند که از میان آنها ۴۸۴ نفر نزد پلیس فدرال یا نهادهای مسئول درخواست پناهندگی ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، هنگام شناسایی تنها ۹۰ نفر از این افراد دارای سابقه ثبت در سامانه اروپایی «یورودک» بودهاند؛ سامانهای که اطلاعات مربوط به متقاضیان پناهندگی و برخی موارد ورود غیرمجاز را در کشورهای اروپایی ثبت میکند و از آن برای تعیین کشور مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی استفاده میشود.
اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان نیز اعلام کرده است که در ماههای ژوئیه و اوت ۹ هزار و ۷۷ مورد ورود جدید به نظام پناهندگی این کشور ثبت شده است؛ از این تعداد، سه هزار و ۲۴۲ درخواست در ژوئیه و سه هزار و ۷۹۹ درخواست در اوت بهعنوان درخواست اولیه ثبت شدهاند.
دادههای منتشرشده همچنین نشان میدهد که در همین بازه زمانی، مقامهای آلمانی در یک هزار و ۷۹۴ مورد تصمیم انتقال متقاضیان به کشور عضو دیگری از اتحادیه اروپا را صادر کردهاند؛ با این حال، در عمل تنها ۲۳۸ نفر به کشورهای دیگر منتقل شدهاند که ۱۰۸ مورد آن مربوط به ماه اوت بوده است.
بر اساس این گزارش، کرواسی با ۲۷ مورد، فرانسه با ۱۸ مورد و هلند با ۱۲ مورد، اصلیترین مقصدهای انتقال در ماه اوت بودهاند.
این آمار در حالی منتشر شده است که اتحادیه اروپا اجرای اصلاحات گسترده در نظام مشترک پناهندگی و مهاجرت خود موسوم به نظام مشترک اروپایی پناهندگی و مهاجرت (GEAS) را آغاز کرده است. یکی از اهداف این نظام، تقویت ثبت و شناسایی متقاضیان در کشورهای عضو و مشخص کردن مسئولیت هر کشور در رسیدگی به درخواستهای پناهندگی است.
گزارش «ولت آم زونتاگ» بر اساس دادههای پلیس فدرال آلمان و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان تهیه شده است.
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