زیرساخت کافی برای نگه داشتن گردشگر در شهر قزوین وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدی در نشست خبری این اداره که به مناسبت روز گردشگری پیش از ظهر شنبه در سالن جلسات ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر انتخاب مشاور برای تهیه دو طرح مرتبط با توسعه گردشگری استان در دست انجام است و بهزودی مشاوران این طرحها انتخاب خواهند شد. برای نظارت بر روند تهیه این طرحها نیز هیئت نظارت مناسبی پیشبینی شده است تا برنامههای توسعه گردشگری بر اساس ضوابط و استانداردهای استان و متناسب با ظرفیتهای موجود تدوین شود و در نهایت، چارچوب مشخصی برای هدایت و حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز گردشگری فراهم شود.
وی افزود: برای تهیه طرحهای مورد نیاز، در مرحله انتخاب مشاور برای هر دو طرح هستیم و بهزودی مشاوران مربوطه انتخاب خواهند شد. برای این طرحها هیئت نظارت مناسبی نیز پیشبینی شده است تا برنامهها بر اساس ضوابط، استانداردها و ظرفیتهای استان تهیه شود و بتواند نیازهای سرمایهگذاران را نیز پوشش دهد.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به ضرورت افزایش ماندگاری گردشگران در قزوین افزود: یکی از مسائل مهم گردشگری استان، مدت اقامت گردشگران است. گردشگران به دلیل برخورداری قزوین از جاذبههای تاریخی متعدد، از این اماکن بازدید میکنند، اما پس از آن برنامه و زیرساخت کافی برای نگه داشتن گردشگر در شهر وجود ندارد. برای مثال، در شرایط فعلی نمیتوان گردشگر را حتی برای یک بعدازظهر بیشتر در قزوین نگه داشت و این موضوع نیازمند ایجاد مجتمعهای تفریحی و گردشگری مناسب است.
وی ادامه داد: امیدواریم با تشویق سرمایهگذاران و ارائه تسهیلات مورد نیاز، زمینه ایجاد تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز گردشگری در استان فراهم شود و بخش خصوصی برای اجرای این طرحها ورود جدیتری داشته باشد.
این مسئول درباره طرح توسعه و ساماندهی دریاچه اوان گفت: پیش از این نیز مطالعاتی برای این طرح انجام شده بود، اما بخشی از طرح مطالعاتی با ضوابط زیستمحیطی مغایرت داشت و در همین زمینه مذاکراتی با ادارهکل حفاظت محیط زیست انجام شد.
وی افزود: طی شش ماه گذشته، با همکاری مشاور طرح، اصلاحات لازم بر اساس ضوابط زیستمحیطی انجام شده و در حال حاضر طرح جدید با این ضوابط مغایرتی ندارد. همچنین درباره نحوه اجرای طرح نیز با محیط زیست به توافق کارشناسی رسیدهایم.
وی با قدردانی از رویکرد جدید مدیریت محیط زیست اظهار کرد: پیش از این تلاشهای متعددی برای پیشبرد طرح انجام شده بود، اما اکنون با حضور کارشناسان محیط زیست در جلسات تخصصی، امکان بررسی طرح و اصلاح آن بر اساس ملاحظات زیستمحیطی فراهم شده است. نتیجه این همکاری، طرحی است که قابلیت اجرا دارد و میتواند بدون مانع از مرحله مطالعاتی وارد مرحله عملیاتی شود.
محمدی با بیان اینکه اجرای طرح نیازمند تأمین اعتبار و جذب سرمایهگذاری است، گفت: بخشی از موانع اجرایی طرح برطرف شده، اما به دلیل ضرورت رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی، اجرای آن نیازمند اعتبارات قابلتوجهی خواهد بود. امیدواریم با تأمین منابع مورد نیاز، این طرح بهزودی وارد مرحله اجرا شود و در نهایت شاهد ساماندهی وضعیت پیرامون دریاچه اوان و ایجاد زیرساختهای مناسب برای استفاده گردشگران باشیم.
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