به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه شورای دانشگاه تهران شهریور ۱۴۰۵، با حضور رئیس دانشگاه تهران، اعضای شورای دانشگاه و مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت علوم، به عنوان میهمان ویژه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، با تبریک هفته دفاع مقدس و یادآوری دلاورمردی رزمندگان جنگ تحمیلی و جنگهای اخیر، ضمن اعلام آمادگی برای کمک به فعالیتهای مختلف در کشور گفت: در این مدت طرحهای زیادی برای ایام پس از جنگ مطرح شده است که اقداماتی را مطالبه میکند. دانشگاه همواره برای این اقدامات و ارائه مشاوره آماده است. یکی از این طرحها، طرح صیانت از نفوذ بیگانگان است که دانشگاه آمادگی دارد هم در کنار مجلس و هم در سطح اجرایی، درباره مفاد آن همفکری کند؛ به نحوی که مشکل یا مزاحمتی برای اعضای هیئت علمی ایجاد نشود. ما این دیدگاه را به رئیس مجلس شورای اسلامی و دولت نیز طی نامهای منتقل کردهایم.
بینظمی و عدم حضور اساتید غیر قابل اغماض است
رئیس دانشگاه تهران درادامه، با اشاره به بینظمیهای گذشته درمحیط دانشگاه، بهویژه غیبت برخی از اعضای هیئت علمی، گفت: ما با موارد متعددی از عدم حضور منظم اعضای هیئت علمی مواجه بودهایم که این بینظمیها ساختار دانشگاه را متزلزل میکند. نحوه همکاری، تمام وقت یا نیمهوقت است و اگر استادی خارج از ایران است، امکان همکاری به صورت استاد وابسته وجود دارد، اما مسئله این است که این همکاران نمیتوانند عضو پیوسته در دانشگاه محسوب شوند. طبق آئیننامه، حضور اساتید یا به صورت تماموقت است یا نیمهوقت که باید نیمی از هفته را در دانشگاه باشند.
امید همچنین با تأکید بر برنامههای مرکز ارزیابی کیفیت که زیر نظر شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه فعالیت میکند، گفت: خوشبختانه این مرکز با دانشکدهها، همکاری خود را آغاز کرده است، اما برخی دانشکدهها هنوز همکاری لازم را انجام ندادهاند. این مرکز وظیفه دارد تمام حوزهها از جمله آموزشی، اداری، مالی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی را ارزیابی کند. کار این مرکز ارزیابی است، یعنی بر اساس گزارشهای ارائهشده، رئیس دانشگاه تصمیم میگیرد که کجا نقص وجود دارد تا اصلاح شود و کجا عملکرد خوب بوده تا تشویق شود. اکنون کار ارزیابی پردیسها شروع شده است. این مرکز که اولین مرکز ارزیابی کیفیت در کشور بود، با وجود تعطیلیهای چندساله، مجدداً با مصوبه قانونی با قدرت فعالیت خود را از سر گرفته است. هدف این مرکز، ارزیابی جامع تمام ابعاد دانشگاه است.
فرصت مطالعاتی صنعت و آئیننامه دانشگاه تهران
امید همچنین در خصوص آئیننامه ابلاغی وزارت علوم در مورد ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: باید فرصتی را برای اعضای هیئت علمی در نظر بگیریم که بتوانند به صنعت بروند، مشکلات صنعت را ببینند، نیازهای صنعت را بشناسند و برای آنها کاری انجام دهند. یک پیشنهاد قبلاً از وزارت علوم در قالب آئیننامه آمده است که ما اصراری بر آن نداریم. آئیننامهای را خودمان برای دانشگاه تهران تهیه میکنیم که آن هدف برآورده شود. هدف این است که امکان حضور در صنعت برای همه اعضای دانشگاه فراهم شود. وقتی میگوئیم حضور در صنعت، منظور همه جامعه علمی است. ما باید آئیننامه دانشگاه تهران را طوری تدوین کنیم که فرصت مشارکت در فعالیتهای جامعه و مسئولیت اجتماعی را فراهم کند».
وی افزود: این آئیننامه احتمالاً جایگزین شیوهنامه ابلاغشده از سوی وزارتخانه در دانشگاه تهران خواهد شد و ما این را از وزیر محترم خواهیم خواست که به صورت آزمایشی اجازه دهند که ما در دانشگاه تهران برای یک، دو یا سه سال اجرا کنیم و سپس گزارش بدهیم.
هشدار درباره طرح ۳۳ مادهای «مقابله با نفوذ بیگانگان»
در بخش دیگری از جلسه، سیدحسین حسینی، رئیس سابق دانشگاه تهران و عضو فعلی شورای دانشگاه، با اشاره به طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» که کلیات و برخی مواد آن در مجلس تصویب شده است، گفت: مجلس اخیراً طرحی را تحت عنوان مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور بررسی خود قرار داده که کلیات و برخی از مواد آن تصویب شده است. بر اساس اخبار، وزارت کشور نیز مکلف به راهاندازی سامانهای برای نظارت بر این ارتباطات شده است. این طرح در ۳۳ ماده به تفصیل آمده است.
حسینی ضمن تاکید بر اهمیت جلوگیری از «امنیتی شدن فعالیت علمی در تعامل با دانشگاهها و مؤسسات خارج از کشور» گفت: طبق ماده ۲ بند ۷ این قانون، هرگونه قرارداد یا فعالیت حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، علمی و پژوهشی در شش قالب مختلف، باید تحت نظارت این قانون انجام شود. برخی از این قالبها شامل تدوین یا نشر کتاب، مجله و مقاله؛ ارائه گزارش، اطلاعات یا آمارهای علمی؛ استفاده از فرصتهای مطالعاتی؛ تبادل نمونههای آزمایشگاهی پزشکی، ژنتیکی، دامپزشکی، کشاورزی، میکروبی و غیره؛ فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مانند برگزاری کارگاهها، دورههای آموزشی حضوری یا مجازی، اقامت هنری، شرکت در همایشها، جشنوارهها و نمایش فیلمها است. این تقریباً تمام فعالیتهای بینالمللی دانشگاهی را در این چهارچوب و احتمالاً از طریق ثبت در سامانههای نظارتی قرار میدهد. این امر، ممکن است فعالیتهای بینالمللی دانشگاه را بهشدت با ملاحظات امنیتی گره بزند که به صلاح پیشرفت علمی کشور نیست.
تغذیه دانشجویان؛ تغییر سازوکار پرداخت و ضرورت توجه به مشکلات ثبتنام دانشجویان
سیدحسین گلدانساز، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران، در ادامه جلسه، ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این حوزه، از تغییر سازوکار مدیریت و پرداخت تغذیه خبر داد و با اشاره به یکپارچهبودن سیستم آموزشی، خواستار رسیدگی فوقالعاده دانشکدهها به وضعیت دانشجویان بدون ثبتنام شد تا آغاز سال تحصیلی با نگرانی و تجمع دانشجویان مواجه نشود.
گلدانساز با تأکید بر بازتر شدن معقول آزادی بیان و افتتاح تالار گفتوگو در این معاونت برای گفتوگوها و تبادلات دانشجویی با آغاز سال تحصیلی گفت: هدف اصلی این است که به شکلی عالمانه و به تدریج، پنجره آزادی بیان را به قول دانشجوها به شکلی معقول بازتر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تغذیه دانشجویان حذف نشده، بلکه شکل اجرا و پرداخت آن تغییر کرده است، خواستار رسیدگی فوقالعاده دانشکدهها به وضعیت دانشجویان بدون ثبتنام پیش از بازگشایی دانشگاه شد.
معاون دانشجویی دانشگاه گفت: بحث تغذیه دانشجویان همیشه مهم بوده و الان هم حساستر شده است. تغییراتی اتفاق افتاده و تغییرات تعدیل شدهاند و به شکل خاص دیگری اجرا میشوند.
وی در ادامه افزود: کارشناسان آموزشی و رفاهی این موارد را بررسی کردهاند و کارهای حقوقی و مالی آنها انجام شده است. قبلاً نهایتاً ما هزینهها را تأیید میکردیم و دانشگاه، پرداخت را انجام میداد؛ اما هزینهها را به طور متمرکز به صندوق رفاه دانشجویان میدهیم و با توجه به اینکه ساختار مرکزی است، پرداختها به حساب پیمانکار انجام میشود.
معاون دانشگاه تهران گفت: مشکل تکمیل ثبت نام دانشجویان بسیار مهم است؛ به این معنی که سرترم باز شده باشد و دانشجو ثبت نام خود را کامل کرده باشد. اگر کسی در سیستم ثبتنام نشده باشد، ما نمیتوانیم به او غذا بدهیم، چون در سیستم دانشجو شناخته نمیشود. در حال حاضر سیستم یکپارچه است و هر کسی که در سیستم دانشجویی نباشد، نمیتواند غذا بگیرد، در حالی که دانشجوست؛ خیلی از افراد دوباره در این مورد به دانشکدهها یا مدیران دانشکده مراجعه خواهند نمود.
گلدانساز از دانشکدهها درخواست کرد برای اینکه واقعاً از اول مهر یا بازگشایی در چهارم مهر با مشکل مواجه نشویم، بلافاصله در همین دو یا سه روز باقیمانده و هفته آینده، با جلسات فوقالعاده، مشکل دانشجویانی که در ثبتنام یا وضعیت آموزشی مشکل دارند را حل کنیم.
آئیننامه فرصت مطالعاتی و گزارش معاون پژوهشی دانشگاه
در ادامه جلسه منوچهر مرادی، معاون پژوهشی دانشگاه تهران، گزارشی از اصلاح آئیننامه فرصت مطالعاتی داخل (جامعه و صنعت) ارائه داد.
وی با تأکید بر اهمیت فرصت مطالعاتی گفت: در همه دانشگاهها از طریق اعتبار علمی و مقدار پولی که اعضای هیئت علمی به دانشگاهها میآورند سنجیده میشود و ۹۸ درصد رشتههای دانشگاهی ما جا برای فرصت مطالعاتی دارند. وی تأکید کرد: صنعت نیاز به فرصت مطالعاتی دارد و این فرصتی است که ما تعامل خود را با صنعت بهتر کنیم، بهخصوص در رشتههایی که تعامل بینالمللی ندارند.
چابکسازی ساختار سازمانی نیازمند بازنگری است / حفظ ارتباط با اساتید خارج از کشور سرمایه علمی دانشگاه است
یاسر عبدی، رئیس دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، با اشاره به اجرای طرح چابکسازی و ادغام معاونتهای آموزشی و پژوهشی در دانشکدهها گفت: پس از پنج-شش ماه اجرا، متأسفانه در بسیاری از موارد دچار پریشانی و مشکل شدهایم و احتمالاً این مشکلات بیشتر هم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح در کل مفید است، خواستار بازنگری در تصمیمگیری با توجه به حجم کاری و تنوع رشتههای دانشکدهها شد.
رئیس دانشکدگان علوم در ادامه به موضوع ارتباط با اساتید اشاره کرد و گفت: ما از یک طرف تلاش میکنیم اساتیدی را که خارج از کشور هستند از طریق عضویت وابسته، کارمندی یا همکاریهای مشابه با دانشگاه در ارتباط نگه داریم. اما از طرف دیگر، در این چند سال اخیر تعداد زیادی از همکاران ما دانشگاه را ترک کردهاند. برخی از این پروندهها در حال حاضر در جریان هستند و ما در حال بررسی اقدامات قانونی در مورد آنها هستیم.
وی افزود: در حال حاضر استادانی داریم که در خارج هستند و تمایل دارند ارتباطشان با دانشگاه حفظ شود. دانشگاه هم به مصلحت است که نیروهای خود را از دست ندهد. بنابراین، اگر این ارتباطات مانند ارسال مقاله، اپلیکیشنها و همکاریهای علمی حفظ شود، چه مشکلی دارد؟ با توجه به اینکه بار مالی برای ما ندارد و فضای اداری را هم تنگ نمیکند، اجازه دهیم این ارتباطات حفظ شود تا شاید در آینده بازگردند. فکر میکنم این رویکرد، اتفاق مثبتی باشد.
تخصیص بودجه تعمیر و تجهیز بدون توجه به متغیرهای مکانی و سیاستهای تشویقی / مسئله مسکن دانشگاهیان هنوز کامل حل نشده
محمدرضا جلوخانی، رئیس دانشکده جغرافیا، با انتقاد از روند کنونی تخصیص بودجه تعمیر و تجهیز گفت: در تخصیص بودجهها، پارامترهای محیطی و مکانی دانشکدهها در نظر گرفته نمیشود؛ نه تعداد ساختمانها، نه تعداد اتاقها و نه نیازهای واقعی آنها.» وی با اشاره به مدلهای علمی دانشگاههای برتر جهان، خواستار بازنگری در توزیع بودجه، ایجاد سیاستهای تشویقی، تقویت جذب منابع و پیگیری جدی مسئله مسکن دانشگاهیان شد.
جلوخانی در سخنانی با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص بودجههای تعمیر و تجهیز اظهار کرد: در حال حاضر ما در تخصیص بودجهها، پارامترهای محیطی و مکانی دانشکدهها را در نظر نمیگیریم. یعنی بررسی نمیشود که هر دانشکده چند ساختمان دارد، چند اتاق دارد و نیازهای واقعیاش چیست. در واقع، در تخصیص بودجههای تجهیز، متغیرهای مکانی دانشکدهها نادیده گرفته میشوند.
وی افزود: من چندین دانشگاه برتر جهان را بررسی کردم؛ آنها مدلهایی دارند که متصل به سیستم GIS است و به صورت کاملاً اتوماتیک برآورد تعمیر و تجهیز را انجام میدهند. اما متأسفانه ما اینجا وقتی درخواست بودجه میکنیم، به صورت پراکنده است و این روند باعث میشود بودجهها به صورت سهمبندی شده و غیرعلمی توزیع شوند.
رئیس دانشکده جغرافیا در ادامه به ضرورت سیاستهای تشویقی در دانشگاه اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر اساساً سیاستهای تشویقی در دانشکدهها نداریم. برای مثال، اگر عملکرد یک دانشکده قوی باشد، باید بتوانیم این موضوع را در تخصیص منابع لحاظ کنیم.
وی همچنین درباره جذب منابع گفت: اگر دانشکدهای بتواند از صنعت یا مراکز دیگر جذب کند، دانشگاه باید یک سیاست تشویقی داشته باشد و در مقابل آن، مبلغی کمک کند تا آن دانشکده بتواند پروژههایش را با موفقیت به سرانجام برساند.
همچنین در این جلسه، دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ علی حسین رضایان، رئیس پردیس بینالمللی ارس؛ دکتر مسلم محمدی، رئیس دانشکدگان فارابی؛ دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی، رئیس دانشکده جغرافیا؛ دکتر رحمت ستوده قره باغ، نماینده شورای تخصصی معاونت پژوهشی در شورای دانشگاه تهران؛ دکتر غلامرضا غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی؛ دکتر عبدالرضا سیف، رئیس بسیج استادان دانشگاه تهران و دکتر رحمان سوری؛ رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرسی؛ دکتر یاسر عبدی، رئیس دانشکدگان علوم و جواد اصغری، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی درباره موضوعات مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان این جلسه طی مراسمی از زحمات دکتر الهام، امینزاده، در دوره معاونت بینالملل تقدیر و دکتر سعید حمزه، به عنوان معاون جدید این معاونت معرفی شد.
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