تحقق ۷۰ درصدی مصوبات «محلات کرامت» در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظریدوست ظهر شنبه در جلسه بررسی وضعیت محلات کرامت و آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تهاجم فرهنگی و جنگ همهجانبه به دنبال تضعیف باورها و هویت دینی نسل جوان است دستگاههای اجرایی باید با برنامهریزی دقیق خدمترسانی بیمنت به مردم را در صدر اولویتهای خود قرار دهند.
وی با اشاره به ریشههای ناهنجاریهای اجتماعی افزود: طبق بررسیها بخش عمدهای از معضلات اجتماعی نظیر طلاق ریشه در مسائل اقتصادی ندارد بلکه ناشی از تضعیف اخلاقیات و کمرنگ شدن بنیانهای خانواده است و باید با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نسبت به استحکام این بنیانها اهتمام ویژه داشت.
فرماندار اسدآباد با تاکید بر اینکه اقدامات انجام شده در حوزه آسیبهای اجتماعی تاکنون کافی نبوده است، از مراکز دانشگاهی خواست تا با نگاهی علمی و پژوهشی نظام مسائل شهرستان را احصا کرده و راهکارهای عملیاتی برای کاهش ناهنجاریها ارائه دهند.
وی ادامه داد: از تمامی دستگاههای اجرایی از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهها، هلالاحمر، اصناف و شبکه بانکی انتظار میرود برنامههای عملیاتی خود را برای این ۲ محله بهصورت مکتوب به فرمانداری ارائه دهند تا ضمن ارزیابی دستاوردها، مسیر خدمترسانی بهینه هموارتر شود.
پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان وام در حوزه جوانی جمعیت
نظریدوست در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مالی شهرستان اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در یک سال گذشته مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان در شهرستان اسد/اباد پرداخت شده که نشاندهنده توجه ویژه به این حوزه است.
فرماندار اسدآباد در پایان با قدردانی از اقدامات شهرداری، اداره صمت و سپاه ناحیه در پیشبرد برنامههای محلات کرامت بر لزوم حضور مستمر روحانیون در محلات، شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل و برگزاری دورههای آموزش کمکهای اولیه تاکید کرد و افزود: تمامی خدمات ارائهشده باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ کرامت شهروندان خروجی آن برای عموم جامعه ملموس و قابلتبیین باشد.
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