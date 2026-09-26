آغاز به کار تیم ملی واترپلو با پیروزی برابر سنگاپور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی واترپلوی ایران در نخستین دیدار خود در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا، شروعی مقتدرانه داشت و با نتیجه ۱۸ بر ۷ سنگاپور را شکست داد.



ملی‌پوشان ایران از همان کوارتر نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و این وقت را با نتیجه ۵ بر ۲ به سود خود به پایان رساندند. در کوارتر دوم نیز ایران نمایش برتری داشت و با ثبت پنج گل و بسته نگه داشتن دروازه خود، ۵ بر صفر پیروز شد تا نیمه نخست با برتری ۱۰ بر ۲ ایران به پایان برسد.



در نیمه دوم نیز برتری ملی‌پوشان ایران ادامه پیدا کرد. تیم کشورمان در کوارتر سوم ۴ بر ۳ و در کوارتر چهارم و پایانی ۳ بر ۱ مقابل سنگاپور به برتری رسید تا در مجموع با نتیجه ۱۸ بر ۷ به پیروزی دست پیدا کند.



به این ترتیب، واترپلوی ایران بازی‌های آسیایی ناگویا را با یک پیروزی قاطع آغاز کرد.



ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۱۱:۴۰ به مصاف چین خواهند رفت؛ دیداری که می‌تواند یکی از مسابقات حساس ایران در مرحله ابتدایی این رقابت‌ها باشد.