ماسک صورت و دستگاه تصفیه هوا که با آفتاب شارژ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، این گجت می‌تواند جایگزینی ارزان‌تر برای سیستم‌های استاندارد تصفیه هوا باشد.

این فیلتر توسط محققان دانشگاه جیلین در چین توسعه یافته و از یک غشای پلی‌پروپیلنی، مشابه آنچه در ماسک‌های بهداشتی استفاده می‌شود، تشکیل شده است. این غشا با ماده‌ای پوشانده شده که به نور و گرما واکنش نشان می‌دهد و با ایجاد بار الکتریکی روی سطح فیلتر، امکان جذب ذرات معلق در هوا را فراهم می‌کند.

این بار الکتریکی مانند الکتریسیته ساکن عمل می‌کند و ذرات معلق را جذب و به دام می‌اندازد. به این ترتیب، فیلتر می‌تواند آلاینده‌ها و عوامل بیماری‌زا را بدون نیاز به اتصال به برق از هوا حذف کند.

بیشتر دستگاه‌های تصفیه هوا و ماسک‌های فیلتردار به منبع برق یا فیلترهای یک‌بارمصرف متکی هستند که باید به‌طور مرتب تعویض شوند.

فیلتری که محققان چینی آزمایش کردند، پس از یک ماه استفاده همچنان حداکثر ۹۹ درصد و پس از دو ماه ۹۵ درصد از کارایی فیلتراسیون خود را حفظ کرد. پژوهشگران اعلام کرده‌اند این فناوری می‌تواند به‌تدریج در نسخه‌های چندبارمصرف ماسک‌های N۹۵ که در دوران همه‌گیری کرونا به‌طور گسترده استفاده می‌شدند، به کار گرفته شود. در این صورت، ماسک را می‌توان شست و سپس با قرار دادن آن برای چند دقیقه در معرض نور خورشید یا چراغ، دوباره شارژ کرد.

البته این فناوری هنوز در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و به محصولی کامل و آماده استفاده تبدیل نشده است.