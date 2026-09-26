همتی: تورم نقطه به نقطه پس از ۱۵ ماه کاهشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: رقم تورم به میزان ۴ درصد در ماه همچنان رقم بالایی است اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: رقم تورم نقطه به نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود طی شهریور ماه سال‌جاری به رقم ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

به گفته همتی اگرچه کاهش انجام گرفته، اندک است ولی نفس کاهشی شدن روند تورم نقطه‌ای، بسیار مهم است.