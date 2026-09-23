حرص و جوش فوتبال برای افراد سالم است؛ به تعطیلی عادت داریم

محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال گفت: شاید کسی فکر نمیکرد استقلال با شروع لیگ و با دست خالی نتایج قابل قبولی کسب کند. آبی ها خوب بازی کردند و متحد بودند و توانستند موفق باشند. بطور حتم اگر پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان باز بود آنها نفرات خوبی را جذب می‌کردند اما با همین نفرات بهتر از خیلی تیم های دیگر لیگ برتری خوب بازی کردند و خوب نتیجه کسب کرده اند و هواداران هم امیدوار هستند این روند استقلال ادامه پیدا کند و دوباره آبی ها صدر نشین لیگ شوند.

آسانی الگوی خوب برای فوتبالیست ها

وی در مورد عملکرد یاسر آسانی در استقلال تاکید کرد : آسانی فوق تصور بازی می‌کند و اعتقاد دارم در بازی‌های حساس نقش تعیین کننده ای داشته و گل های سه امتیازی برای استقلال به ثمر رسانده. گل دربی او نشان داد که سطح فوتبال و هوش او بسیار بالاست. آسانی برابر السد تمام نقشه های حریف را بهم ریخت و باعث پیروزی آبی پوشان برابر السد شد. آسانی یک مهره تاثیر گذار برای استقلال است و نباید این بازیکن را به راحتی از دست داد و امیدوارم یاسر آسانی این میزان آمادگی را حفظ کند تا بتواند تاثیر بسزایی در موفقیت استقلال در لیگ برتر و نخبگان داشته باشد.

فوتبال ما به تعطیلی عادت دارد

کاپیتان پیشین استقلال با انتقاد از تعطیلی لیگ گفت : فوتبال ما به این تعطیلی ها عادت کرده و مربیان و بازیکنان مجبور هستند تحمل کنند. ما در حرف زدن استاد هستیم ولی در عمل مشکل داریم. همه دنیا رو به پیشرفت هستند ولی ما کارشناس هایی داریم که خوب از اصطلاحات انگلیسی صحبت می‌کنند و برخی هم از آنها تعریف می‌کنند و وقت عمل فرا می‌رسد حرفی برای گفتن ندارند. متاسفانه فوتبال ما مثل اتوبوسی میماند که به دره سقوط کرده و به نوعی در حال سقوط آزاد است. برعکس تمام دنیا ما در حال پیشرفت نیستیم ولی توقعات زیادی داریم و از مسیر اصلی خارج شده ایم و در یک مسیر اشتباه قرار گرفته ایم. در این مسیر کسانی که سالم هستند حرص و جوش می‌خورند و کار برای آنها سخت می‌شود ولی برای دیگران این مسیر هموار است و هیچ مشکلی ندارند.

بختیاری زاده اصول حرفه ای را رعایت کرد

محمود فکری که سالها بازوبند کاپیتانی را برای استقلال به بازو بسته بود در مورد رفتار حردانی گفت : صالح شاید چندین سال نیست که به استقلال آمده ولی در حال حاضر یکی از کاپیتان های استقلال است. او شاید تجربه بالایی نداشته باشد ولی وقتی بازو بند را می‌بندد باید رفتار و اخلاق حرفه‌ای داشته باشد و کمک حال تیم باشد. رفتار او در بازی اگر چه درست نبود ولی تا حدودی طبیعی بوده ولی در مورد دیگر اتفاقات باید از او انتقاد کرد. کاپیتان بازوی سرمربی در زمین است و به نوعی پل ارتباطی بین بازیکنان و کادر فنی است. حردانی بازیکن پرتلاش و خوبی است و کارنامه او در فنی قابل دفاع است ولی نباید بخودش اجازه دهد که در دیگر امور دخالت کند. در تیم هر کس یک شرح وظایف داشته و حق دخالت در دیگر امور را نخواهد داشت. کاپیتان باید در زمین و خصوصا در بازی‌های حساس به بازیکنان روحیه بدهد و با هم تیمی هایش ارتباط خوبی داشته و عصای دست سرمربی باشد. رفتار بختیاری زاده را پسندیدم، او کاملا حرفه ای عمل کرد در زمان مناسب حردانی را تنبیه انضباطی کرد و در موقع مناسب وی را بخشید و اجازه داد به تمرینات باز گشته و بازی هم بکند. البته‌ کاپیتان استقلال باید حواسش جمع باشد دیگر چنین رفتاری از او سر نزند چون هم خودش ضرر خواهد کرد هم تیم. بازیکنی که به استقلال می‌آید باید قدر دان باشد چون وقتی از استقلال برود خیلی پوئن ها را از دست خواهد داد.

استقلال و تراکتور با دو تفکر هجومی و دفاعی

فکری در خصوص دیدار استقلال و تراکتور تصریح کرد : این دیدار جدال دو مربی با دو طرز تفکر متفاوت است. بختیاری زاده با تفکر هجومی و رسیدن به گل های زیاد و پرس از جلو ولی در آن سمت زمین جواد نکونام با تفکر دفاع تیمی خوب و بستن راه های نفوذ حریف و برنامه برای زدن ضدحمله و رسیدن به گل. در این دیدار هر تیمی که اشتباه کند امتیاز از دست خواهد داد و استقلال باید در خانه حریف طوری بازی کند که بتواند دست پر و با کسب امتیاز به خانه باز گردد. دو تیم مهره های تاثیر گذاری دارند و باید منتظر بمانیم و ببینیم کدام سرمربی می‌تواند در این شطرنج حساس حریف خود را کیش و مات کرده و صدر جدول را از آن خود کند.