اجرای ۴۶ عنوان برنامه اصلی هفته دفاع مقدس در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نظری بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» و با مشارکت حوزه‌های مقاومت بسیج، پایگاه‌های مقاومت، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان افزود: رژه موتوری ارگان‌های خدمات‌رسان از میدان فلسطین به سمت میدان شهرداری، یکی از برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس است که با حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان و مسئولان شهرستان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم یادبود شهدای جنگ رمضان، «زنگ ایثار و مقاومت» در مدارس، نمایشگاه پوستر دفاع مقدس و «زنگ نماز» از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

نظری گفت: در طول هفته دفاع مقدس اردوهای جهادی، گشت‌های رضویون و تورهای ایست و بازرسی نیز با مشارکت بسیجیان و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت شهدا بیان کرد: مراسم عطرافشانی گلزار مطهر شهدا با سخنرانی استاندار خراسان رضوی، برنامه‌های نمایش خیابانی و دیدار و تکریم خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی افزود: همایش پیاده‌روی عمومی، نماز جمعه و یادواره شهدا در محله‌های شهری و روستایی نیز در طول هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

نظری ادامه داد: در بخش دیگری از برنامه‌ها نمایشگاه و مسابقه تیراندازی برگزار و از سربازان نیروهای نظامی و انتظامی نیز در قالب برنامه‌های تکریم تجلیل خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اکران مردمی فیلم در سطح شهر و روستاهای شهرستان، روایتگری، نمایش خیابانی نبرد آخر و برنامه‌های فرهنگی متنوع برای اقشار مختلف پیش‌بینی شده است.

وی از برگزاری «نمایش اقتدار بسیج» به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این هفته همزمان با گرامیداشت شهید یوسف کلاهدوز یاد کرد و گفت: در این برنامه گردان‌های امنیتی بسیج حضور خواهند داشت و توانمندی و آمادگی بسیجیان به نمایش گذاشته می‌شود.

نظری افزود: همزمان با سالروز شهادت شهید کلاهدوز، یادواره این شهید والا مقام و شهدای محور مقاومت نیز با حضور و سخنرانی جانشین فرمانده سپاه استان برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان با اشاره به اکران فیلم‌های «سفینه نجات» و «لباس شخصی» در شهرستان گفت: برنامه‌های اکران مردمی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و متناسب با گروه‌های مختلف سنی در طول هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری همایش «یاد یاران» خبر داد و افزود: این همایش با هدف تکریم و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

نظری ادامه داد: رویداد «میدان یار» نیز در سطح شهرستان در حال برگزاری است و بخش عمده مراحل مقدماتی آن انجام شده است.

فرمانده سپاه ناحیه قوچان از اجرای رویداد «مدافعان وطن» خبر داد و اظهار کرد: در این رویداد بازسازی عملیات و نمایشگاه سلاح و مهمات با محوریت دفاع و اقتدار برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: طرح «به پای ایران، هر ایرانی یک پرچم» نیز با محوریت نوجوانان و جوانان و با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود و دانش‌آموزان در این طرح مشارکت خواهند داشت.

نظری با اشاره به برنامه‌های روایتگری دفاع مقدس بیان کرد: ۴۰ راوی به مدارس شهرستان اعزام می‌شوند تا برای دانش‌آموزان درباره جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه و هشت سال دفاع مقدس روایتگری کنند.