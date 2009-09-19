ستاد مقابله با سیل در شهرداری ساری تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرداری ساری افزود: شهرداری ساری در آستانه فصل پائیز با 70 نیروی کارشناس، تخصصی و کارشناس، 30 دستگاه موتور آب و لجن کش به همراه 20 دستگاه خودرو اقدام به تشکیل ستاد مبارزه با سیل زیر نظر اداره خدمات شهری با همکاری واحدهای تاسیسات، نواحی یک و دو و موتوری نموده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمانهای پارکها و فضای سبز، عمران، آتش نشانی و خدمات ایمنی هم موظف به همکاری با ستاد مبارزه با سیل شهرداری شدند.

به گفته وی در همین راستا اداره خدمات شهرداری عملیات لایروبی کانال های سطح شهر را آغاز کرده و تاکنون در بلوار طالقانی توسط شرکت خدماتی دریادلان حدود 400 خودرو سرویس لجن از کانال های این بلوار جمع آوری و به خارج از شهر انتقال داده شد.

شهردار ساری گفت: در مواقع بارندگی نیز همه امکانات شهرداری در اختیار ستاد مبارزه با سیل قرار خواهد گرفت و همزمان در نواحی یک و دو و مرکزی شهرداری، اعضاء ستاد سیل به صورت آماده باش خواهند بود.

وی افزود: از شهروندان عزیز به خصوص کسبه خیابان های اصلی و فرعی شهر انتظار می رود که از ریختن زباله در داخل کانال ها خودداری نمایند .

حجازی گفت: از مهمترین عوامل آب گرفتگی خیابان های مرکزی سطح شهر وجود انواع زباله هایی است که توسط مغازه داران و دست فروشان به داخل کانال ها هدایت می شود.

وی خاطرنشان کرد: اداره خدمات شهری شهرداری ساری جهت تامین نظافت عمومی در سطح شهر در همه خیابان های اصلی و فرعی شهر حدود 1500 مخزن بزرگ جمع آوری زباله نصب شد که انتظار است شهروندان عزیز زباله ها را در داخل این مخازن هدایت کنند تا نظافت عمومی شهر با نظافت انجام گرفته و در نتیجه با این سهیم بودن شاهد شهری تمیز و زیبا باشیم.

وی بیان داشت: در آستانه فرا رسیدن عید سعید فطر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بندگان خدا در این ماه پر خیر و برکت افزود: این امید در دل همه ما هست که اعمال و عبادات ما در پایان ماه مبارک رمضان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد.

حجازی در ادامه افزود: سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری در نظر دارد در روز عید سعید فطر کلیه ناوگان های خود را به صورت رایگان در اختیار مسافران درون شهری قرار دهد.

وی از مشارکت مردم در فعالیتهای اجتماعی تشکر کرد و افزود: اینکه خارج از تعارفات مرسوم شاهد مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های اجتماعی هستیم خوشحال کننده است.

شهردار ساری با قدردانی از عملکرد سازمان اتوبوسرانی در سطح شهر ابراز امیدواری کرد شهروندان ساروی نسبت به حفظ اتوبوس های موجود در سطح شهر همکاری بیشتری را انجام دهند.

ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.