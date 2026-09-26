ظرفیت مشارکت مردمی در پشتیبانی از عتبات عالیات تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز شنبه در نشست با اعضای ستاد عتبات عالیات لرستان اظهار کرد: این ستاد از ظرفیتهای ارزشمند استان است و میتواند زمینه ارتباط و همراهی بیشتر مردم با ارزشهای دینی و ائمه معصومین(ع) را فراهم کند.
وی افزود: هرچه مردم شناخت بیشتری از فعالیتها، اهداف و کارکردهای ستاد عتبات عالیات داشته باشند، زمینه مشارکت آنان نیز بیشتر فراهم خواهد شد؛ بنابراین لازم است اقدامات انجامشده و اهداف این مجموعه به شکل مناسب برای افکار عمومی تبیین و معرفی شود.
استفاده از ظرفیت رسانهها برای جلب مشارکت عمومی
استاندار لرستان با اشاره به نقش رسانهها و ابزارهای تبلیغاتی در معرفی فعالیتهای ستاد عتبات عالیات گفت: اطلاعرسانی مناسب درباره اقدامات و برنامههای این ستاد میتواند زمینه افزایش مشارکت مردمی و حمایت عمومی از فعالیتهای آن را فراهم کند.
شاهرخی تأکید کرد: معرفی درست خدمات و اقدامات ستاد عتبات عالیات به مردم، زمینه آگاهی بیشتر جامعه و همراهی گستردهتر با برنامههای این مجموعه را فراهم خواهد کرد.
فرمانداریهای ۱۲گانه پای کار بیایند
وی همچنین بر نقش فرمانداریهای استان در پیگیری امور مرتبط با ستاد عتبات عالیات تأکید کرد و گفت: فرمانداریهای ۱۲گانه لرستان باید مسائل مربوط به این ستاد را در شهرستانها پیگیری کرده و زمینه همراهی دستگاههای اجرایی با مجموعه عتبات عالیات را فراهم کنند.
تأکید بر هماهنگی دستگاههای اجرایی
استاندار لرستان با اشاره به ضرورت هماهنگی میان مجموعههای مسئول اظهار کرد: استانداری، دفتر نماینده ولیفقیه در لرستان و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان باید در چارچوب وظایف خود برای پیگیری مسائل و رفع نیازهای ستاد عتبات عالیات همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
شاهرخی در پایان از فعالیت و تلاش اعضای ستاد عتبات عالیات لرستان قدردانی کرد و گفت: تقویت ارتباط میان مردم و این مجموعه میتواند زمینه استمرار مشارکت عمومی و پشتیبانی از فعالیتهای مرتبط با عتبات عالیات را فراهم کند.
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