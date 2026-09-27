ساعدپناه: ۳۸ هزار کنتور برق هرمزگان طی ۲ سال تعویض شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ساعدپناه ظهر یک‌شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر برق شهرستان رودان با اشاره به اهمیت عملکرد شرکت توزیع نیروی برق در رضایتمندی مردم، اظهار کرد: عملکرد شرکت توزیع برق در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر به خوبی عمل کنیم، رضایت مردم را به همراه خواهیم داشت.

وی افزود: نقش همکاران شرکت توزیع برق در عملکرد مجموعه بسیار مهم است و با وجود برخی کمبودها و کاستی‌ها، همکاران ما تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم انجام می‌دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مناسب به مردم، گفت: میزان مراجعه مردم رودان به مرکز استان برای پیگیری امور بسیار کم است و این موضوع نشان می‌دهد مدیریت برق شهرستان در انجام وظایف خود عملکرد مناسبی داشته است.

ساعدپناه، تصریح کرد: در همه امور باید با دقت عمل شود و هدف ما این است که کار مردم را پیگیری کنیم. برق به عنوان یک کالای اساسی نقش مهمی در زندگی مردم دارد و باید از پایداری و کیفیت مناسبی برخوردار باشد، چرا که ناپایداری و کیفیت نامناسب برق می‌تواند به وسایل و لوازم مردم آسیب وارد کند.

وی درباره وضعیت خاموشی‌ها در سال جاری، بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داشتیم. محدودیت‌های برق در سال گذشته از اردیبهشت‌ماه آغاز شد، اما امسال این محدودیت‌ها از تیرماه شروع شد و توانستیم حدود دو ماه آغاز خاموشی‌ها را به تأخیر بیندازیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، ادامه داد: در استان تلاش کردیم خاموشی‌ها یک‌ساعته باشد، اما به دلیل افزایش دما در مهرماه ناچار هستیم محدودیت‌ها و خاموشی‌ها را ادامه دهیم.

ساعدپناه با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق، گفت: مردم امسال همکاری بسیار خوبی داشتند و با مدیریت صحیح مصرف، همدلی مناسبی ایجاد شد و در مجموع شاهد کاهش ۲ درصدی مصرف برق بودیم.

وی نقش ائمه جمعه در فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف را نیز مهم دانست و افزود: ائمه جمعه نیز در این زمینه همکاری کردند و در خطبه‌های نماز جمعه مردم را به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق دعوت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کنتورهای برق، اظهار کرد: سال گذشته ۱۸ هزار کنتور معیوب و امسال بیش از ۲۰ هزار کنتور تعویض شده است.

وی همچنین از استانداردسازی فیوزهای برق و بازدید از مساجد خبر داد و گفت: در بازدیدهایی که از مساجد انجام شد، مشکلات برق آنها شناسایی و برطرف شد.

ساعدپناه در ادامه از خدمات محمود انصاری مدیر پیشین برق شهرستان رودان قدردانی کرد و گفت: انصاری از سال ۱۳۹۷ تاکنون مدیریت برق شهرستان رودان را برعهده داشت و پیش از آن نیز در شهرستان جاسک فعالیت کرده بود.

وی، خاطرنشان کرد: هدف مجموعه صنعت برق خدمت به مردم استان و شهرستان رودان و تلاش برای رفع مشکلات و پاسخگویی مناسب به مطالبات آنان است.

در پایان این مراسم، مهدی حاتمی به عنوان مدیر جدید برق شهرستان رودان معرفی شد و وی پیش از این در شهرستان‌های میناب و حاجی‌آباد فعالیت مدیریتی داشته است.