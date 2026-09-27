به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی متن فیلم جدید منوچهر هادی را امیرحسین سمیعی با سیستم دالبی اتموس ضبط می‌کند. «هزار میلی‌متر» هنوز در مرحله دریافت پروانه ساخت قرار دارد و امیرحسین سمیعی قرار است موسیقی تازه‌ترین فیلم سینمایی منوچهر هادی را با شیوه متفاوتی در ضبط تولید کند.

«هزار میلی‌متر» تازه‌ترین فیلمنامه منوچهر هادی است که امیرمحمد عبدی آن را نوشته و قرار است پس از دریافت پروانه ساخت، مراحل تولید آن وارد مرحله اجرایی شود.

امیرحسین سمیعی می‌خواهد برای «هزار میلی‌متر» تجربه‌ای متفاوت را در مرحله ضبط موسیقی دنبال کند. این فرآیند با همکاری میلاد فرهودی و در استودیو پاپ انجام خواهد شد.

در توضیح تکمیلی این خبر آمده است:

آنچه این تجربه را متفاوت می‌کند، استفاده از ظرفیت صدای سه‌بعدی و فراگیر دالبی اتموس در روند ضبط و ارائه موسیقی است؛ فناوری‌ای که امکان جانمایی و حرکت صدا در فضای شنیداری را فراهم می‌کند و به آهنگساز اجازه می‌دهد عناصر صوتی را در جهات مختلف پیرامون شنونده قرار دهد.

دالبی اتموس با افزودن بُعد ارتفاع به فضای صوتی، علاوه بر صداهای پیرامونی، امکان حرکت صدا در فضای سه‌بعدی را نیز فراهم می‌کند. به همین دلیل، موسیقی می‌تواند در زمان پخش، حضوری فراگیرتر و متفاوت‌تر در فضای فیلم ایجاد کند.

«هزار میلی‌متر» در حال حاضر در انتظار دریافت پروانه ساخت است و جزئیات بیشتر درباره عوامل و روند تولید آن، از جمله تهیه‌کننده فیلم، در مراحل بعد اعلام خواهد شد. پیش از این امیرحسین سمیعی و منوچهر هادی در فیلم «خیابان جمهوری» با هم همکاری داشتند.

ساخت موسیقی سریال «هشت پا» به کارگردانی احمد معظمی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و آهنگسازی فیلم «دم سرد» به کارگردانی عباس رزیچی و تهیه کنندگی علی سرتیپی از دیگر فعالیت های آهنگسازی سمیعی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

سمیعی پیش از این آهنگسازی کنسرت نمایش «کلنل» (اجرا شده در تالار وحدت) و کنسرت نمایش «رفیق بازی» را هم در کارنامه دارد.