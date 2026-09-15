  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۶

امیرحسین سمیعی موسیقی فیلم بهاره رهنما را می‌سازد

امیرحسین سمیعی موسیقی فیلم بهاره رهنما را می‌سازد

امیرحسین سمیعی آهنگساز و خواننده ساخت موسیقی فیلم سینمایی «یازده سال بعد» به کارگردانی بهاره رهنما را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یازده سال بعد» به کارگردانی بهاره رهنما قرار است به صورت سیاه و سفید به مرحله اکران برسد و بازیگرانی همچون بهاره رهنما، اشکان دلاوری، ملیکا شریفی نیا، افسانه چهره آزاد، فقیهه سلطانی و بهنوش بختیاری مقابل دوربین آن قرار گرفته اند.

این دومین تجربه کارگردانی بهاره رهنما در عرصه فیلم بلند است. وی «یازده سال بعد» را با نگاهی به آینده ساخته و شخصیت‌های این فیلم هرکدام درحالی که درگیر مسائل زندگی شخصی هستند با پدیده‌ای همچون جنگ نیز مواجه دارند و قصه‌های داستان از این گره‌های کوچک و بزرگ بافته شده است.

همزمان با پایان فیلمبرداری این فیلم، امیرحسین سمیعی آهنگساز کشورمان ساخت موسیقی متن «یازده سال بعد» را آغاز کرده است.

کد مطلب 6947560
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه