به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «یازده سال بعد» به کارگردانی بهاره رهنما قرار است به صورت سیاه و سفید به مرحله اکران برسد و بازیگرانی همچون بهاره رهنما، اشکان دلاوری، ملیکا شریفی نیا، افسانه چهره آزاد، فقیهه سلطانی و بهنوش بختیاری مقابل دوربین آن قرار گرفته اند.
این دومین تجربه کارگردانی بهاره رهنما در عرصه فیلم بلند است. وی «یازده سال بعد» را با نگاهی به آینده ساخته و شخصیتهای این فیلم هرکدام درحالی که درگیر مسائل زندگی شخصی هستند با پدیدهای همچون جنگ نیز مواجه دارند و قصههای داستان از این گرههای کوچک و بزرگ بافته شده است.
همزمان با پایان فیلمبرداری این فیلم، امیرحسین سمیعی آهنگساز کشورمان ساخت موسیقی متن «یازده سال بعد» را آغاز کرده است.
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