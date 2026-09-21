شناگر ایران در ۱۰۰ متر قورباغه هفتم شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، امیر مطاعی صبح امروز در مرحله مقدماتی با ثبت زمان: ۱:۰۰:۶۶ ضمن صعود به فینال رکورد ملی این ماده را که پیش از این نیز در اختیار خودش بود، ارتقا داد.

در فینال دونگ ژیائو از چین و اوهاشی شون از ژاپن با زمان ۵۸.۶۴ به صورت مشترک در صدر قرار گرفتند و چین هائو از چین با زمان ۵۹.۰۱ سوم شد.

مطاعی در فینال با زمان ۱:۰۰.۵۷ به همراه چانگ چانگ‌چی از چین‌تایپه به صورت مشترک در رده هفتم ایستاد.

امیر مطاعی با رکوردی که در فینال به ثبت رساند ۹ صدم ثانیه رکورد خود را بهبود بخشید تا او هم در یک روز دوبار رکورد ملی ایران را کاهش دهد.

محمد علیرضایی در بازی‌های آسیایی گوانگژو ۲۰۱۰ در این ماده هشتم شده بود و افشین حضرتی در بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران به مقام پنجم رسیده بود.