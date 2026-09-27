روایت دختر شهیدنصیرزاده از واکنش پدرش به احترام زارع به پرچم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، الناز نصیرزاده، فرزند شهید سرتیپ خلبان و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت چهاردهم و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، ظهر امروز در مراسم «آیین روز پرچم» در دانشگاه تهران، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، درباره جایگاه پرچم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: زمانی که پرچم برافراشته می‌شد، با خود فکر می‌کردم اگر این پرچم می‌توانست سخن بگوید، شاید مهم‌ترین حرفش این بود که آیا می‌دانید چه کسانی جان خود را از دست دادند تا من امروز برافراشته و سربلند باشم؟

وی افزود: چه کسانی فرزندان خود را بدرقه کردند، چه کسانی همسرانشان را به خاک سپردند و چه کسانی با پدرانشان برای همیشه خداحافظی کردند. چه کسانی می‌دانستند راه بازگشتی وجود ندارد، اما مردانه ایستادند و عزیزترین دارایی خود را پای این پرچم گذاشتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه پرچم ایران امانتی است که با هزینه‌ای بسیار سنگین به دست ما سپرده شده است، گفت: باید بدانیم چگونه با این امانت رفتار کنیم و در قبال آن مسئولیت خود را بشناسیم.

نصیرزاده در ادامه به خاطره‌ای از پدرش اشاره کرد و گفت: شهریور سال گذشته و حدود سه ماه پس از جنگ ۱۲ روزه، در مسابقات جهانی کشتی، امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلا، پرچم ایران را روی تشک آورد و در برابر آن زانو زد و احترام نظامی گذاشت.

وی ادامه داد: پدرم در آن زمان درباره این اقدام گفت که کاری که این جوان انجام داد، اثرش از ۲۰ موشک خیبرشکن که به قلب تل‌آویو اصابت کند بیشتر است.

نصیرزاده تأکید کرد: این نگاه، نظر شخصی یا صرفاً نظامی پدرم نبود، بلکه ریشه در آموزه‌های دینی ما دارد.

وی در پایان با اشاره به روایتی از امام باقر(ع) درباره قیام مردمی از مشرق و برافراشتن پرچمی در مسیر حق۸ گفت: این همان پرچمی است که طی ۴۸ سال، بهترین‌های این کشور در راه آن فدا شده‌اند و آرزو داریم به‌زودی بتوانیم این امانت را به دست صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر(عج)، تقدیم کنیم.