ضرورت ایجاد ردیف اعتباری پایدار برای مرمت مسجد جامع همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری ظهر دوشنبه در بازدید از مسجد جامع همدان با اشاره به جایگاه مسجد جامع در هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر همدان، اظهار کرد: این مسجد از شاخصترین عناصر هویت شهری همدان است که تداوم حیات و احیای آن به برنامهریزی راهبردی و تامین منابع مالی پایدار نیاز دارد.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تخصیص اعتبارات ملی، افزود: ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای این بنای تاریخی به منظور برنامهریزی بلندمدت در حوزههای حفاظتی و مرمتی از اولویتهای اصلی این ادارهکل میراث فرهنگی است و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی نظیر نشاندار کردن مالیاتی منابع مورد نیاز برای تسریع در روند مرمت جذب شود.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با تاکید بر فوریت رسیدگی به بخشهای آسیبدیده بنا، تصریح کرد: اجرای مرمتهای اضطراری در برخی نقاط مسجد برای پیشگیری از تخریب بیشتر در کوتاهترین زمان ممکن و با نظر کارشناسان انجام خواهد شد و تدوین برنامهای جامع برای حفاظت اصولی و مستمر از بنا در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: مسجد جامع همدان با برنامهریزی مناسب افزون بر نقش مذهبی و فرهنگی ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از کانونهای اصلی معرفی تاریخ و هویت شهر و توسعه گردشگری دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم دارابیستوده مدیر مسجد جامع همدان در ادامه با تشریح وضعیت این بنای تاریخی، گفت: علیرغم اقدامات انجامشده در سالهای گذشته هنوز کار زیربنایی و متناسب با شأن این مجموعه انجام نشده است.
وی با اشاره به میزبانی این مسجد از شمار زیادی از نمازگزاران و گردشگران بر ضرورت نگاه کلان به این اثر تاکید کرد و افزود: حفاظت از مسجد جامع نباید تنها محدود به اقدامات مقطعی باشد بلکه لازم است با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برنامهای منسجم برای مرمت اصولی، نگهداری دائم و ساماندهی فضاهای پیرامونی تدوین و اجرایی شود تا اصالت این اثر ارزشمند برای آیندگان حفظ شود.
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