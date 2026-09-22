به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری پروژههای مسکن با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد که به دلیل مکانیابی نامناسب امکان ساخت و سکونت در آنها وجود ندارد، تأکید کرد.
وی با اشاره به پروژههایی که پس از گذشت بیش از ۶ سال، به دلیل مکانیابی نامناسب همچنان امکان ساخت و سکونت مردم در آنها فراهم نشده است، گفت: این پروژهها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف و برای آنها جایگزین مناسب پیشبینی شود.
صادق با تأکید بر ضرورت گفتگو و شفافسازی با مردم در این زمینه افزود: در سالهای گذشته و در برخی سایتها، بدون توجه به تأمین مکان مناسب برای ساخت مسکن، از مردم پول دریافت شده است؛ در حالی که مردم به هیچ عنوان مقصر نیستند و باید درباره وضعیت این پروژهها با آنها به صورت شفاف صحبت شود.
وی با تأکید بر اینکه صرف واگذاری زمین نمیتواند به معنای حل مسئله مسکن باشد، اظهار کرد: قرعهکشی و واگذاری زمینی که امکان آمادهسازی، ساخت و تأمین زیرساخت برای آن وجود ندارد، به معنای حل مسئله مسکن نیست.
هزینه آمادهسازی برخی زمینها از هزینه ساخت مسکن بیشتر است
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در بسیاری از موارد، هزینه آمادهسازی این زمینها حتی از هزینه ساخت بیشتر میشود و در نهایت این هزینهها به مردم تحمیل خواهد شد. در برخی موارد نیز به دلیل جانمایی نامناسب، اساساً جذابیتی برای سکونت وجود ندارد؛ برخی از این اراضی در مکانهای نامناسبی همچون مجاورت با دکلهای برق فشار قوی جانمایی شدهاند که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف و جایگزین شوند.
وی بر استفاده از ظرفیت اراضی دولتی برای پشتیبانی از طرحهای مسکن تأکید کرد و گفت: حدود ۶۰ همت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید باید بهعنوان پشتوانه طرحهای مسکن حمایتی و با هدف کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهکهای یک تا چهار مورد استفاده قرار گیرد تا امکان تأمین مالی و پرداخت تسهیلات به خانوارهای نیازمند فراهم شود.
صادق همچنین بر ضرورت کار فشرده برای تعیین تکلیف ۸۵۰ هزار واحد طرحهای مسکن ملی تأکید کرد و افزود: در کنار تعیین تکلیف این واحدها، اجرای قانون جوانی جمعیت نیز باید با جدیت دنبال شود.
وی درباره تأمین زمین برای طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت و تأمین مسکن محرومان گفت: در شهرها، بهویژه شهرهای کوچک، هر جا زمین مناسب وجود دارد باید برای واگذاری به مردم مورد استفاده قرار گیرد.
آپارتمان برای خانوارهای دارای ۵ معلول مناسب نیست
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید هفته گذشته برای شناسایی خانوارهای دارای پنج عضو معلول و بیشتر، بعد از استماع گزارش سازمان ملی زمین و مسکن درباره شناسایی ۳۲ خانوار مشمول که از سوی سازمان بهزیستی کشور معرفی شدهاند، گفت: پیشرفت ایجادشده در زمینه شناسایی این خانوارها طی یک هفته گذشته باید با جدیت ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه واحد آپارتمانی برای این خانوادهها مناسب نیست، اظهار کرد: باید برای این افراد خانههای ویلایی مناسب تهیه شود و این کار حداکثر ظرف سه ماه انجام گیرد. با وجود محدود بودن تعداد این خانوارها، حل مشکل مسکن آنها میتواند گره بزرگی از زندگی این خانوادهها باز کند.
تعیین تکلیف زمینهای بازسازی تا یک ماه آینده
صادق در پایان با اشاره به پروژههای بازسازی مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ رمضان، بر تسریع در تأمین منابع مورد نیاز در این زمینه تأکید کرد و گفت: در استانهایی که عملیات بازسازی باید انجام شود، تأمین ۲.۵ همت منابع در تعهد وزارت راه و شهرسازی برای این امر، موضوعی نیست که نتوان از عهده آن برآمد.
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