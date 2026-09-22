به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دوازدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به بررسی پروژه باغ امین شهر زنجان اظهار کرد: با توجه به اینکه این پروژه می‌تواند به رونق گردشگری در زنجان کمک کند، باید ارزش افزوده حاصل از اجرای آن مورد توجه قرار گیرد و مشخص شود.

وی با اشاره به افزایش ۷۵ هزار مترمربع به بخش مسکونی شهر زنجان در پی اجرای پروژه باغ امین افزود: شهرداری زنجان باید درآمد حاصل از حدود پنج درصد، معادل حداقل سه هزار مترمربع از برج‌های این پروژه را به مسکن استیجاری اختصاص دهد تا مطابق دستورالعمل مسکن استیجاری، این واحدها در مناطق متوسط و پایین شهر به زوج‌های جوانی که پنج سال از ازدواج آنها گذشته است، واگذار شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کردکرد: مالکیت این واحدهای مسکونی باید در اختیار شهرداری باشد.

مرودشت بیش از ۲۰ سال فاقد طرح جامع بود

وی با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن استیجاری نیازمند مشارکت شهرداری‌ها و بخش خصوصی است، گفت: با توجه به مختلط بودن کاربری ساختمان‌های این پروژه شامل تجاری، مسکونی و اداری، باید ملاحظات مربوط به حوادث از جمله آتش‌سوزی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های پشتیبانی و نگهداری از این برج‌ها نیز در دستور کار باشد.

صادق درباره طرح جامع مرودشت اظهار کرد: شهر مرودشت بیش از ۲۰ سال فاقد طرح جامع بوده و حساسیت‌های مربوط به تخت جمشید نیز بر روند تهیه طرح جامع این شهر تأثیر گذاشته است، اما باید به نگرانی‌های موجود با تبیین موضوع و ارائه داده‌های دقیق پاسخ داده شود.

ساخت‌وساز ۸.۵ متری در حریم درجه دو تخت جمشید مجاز است

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به حریم‌های درجه یک و دو تخت جمشید یادآور شد: ساخت‌وساز در حریم درجه دو تا ارتفاع هشت‌ونیم متر مجاز است، اما تمام اراضی واقع در حریم درجه یک و دو، به دلیل نوع و مرغوبیت زمین در مرودشت، امکان ساخت‌وساز ندارند. با وجود اجازه میراث فرهنگی برای ساخت‌وساز تا ارتفاع هشت‌ونیم متر، بستر خاک در برخی مناطق چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.

هیچ تخلفی در حریم درجه دو تخت جمشید رخ نداده است

وی با تأکید بر اینکه در طرح جامع مرودشت هیچ تجاوز یا اقدامی خلاف ضابطه در حریم درجه دو صورت نگرفته است، بیان کرد: به هیچ‌وجه در ارتفاعی که میراث فرهنگی اجازه داده، خدشه‌ای وارد نشده است. در حال حاضر در این بخش سکونتگاه‌هایی وجود دارد، اما شهر مرودشت همانند دشت مغان امکان گسترش ندارد.

صادق با اشاره به گفتگوهای انجام‌شده طی یک سال گذشته میان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت میراث فرهنگی و مقامات استانی درباره طرح جامع مرودشت گفت: حتماً با دلسوزان حوزه میراث فرهنگی گفت‌وگو خواهد شد، اما برای یونسکو نیز باید توضیح داده شود که هیچ اقدامی در راستای نادیده گرفتن ضوابط انجام نشده است.

حفظ میراث تاریخی مهم‌تر از ضوابط ناکارآمد است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ میراث فرهنگی کشور اظهار کرد: حفظ میراث و محوطه‌های تاریخی بسیار مهم‌تر از ضوابط ناکارآمد است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسیر مرودشت به تخت جمشید افزود: این مسیر نیازمند خدمات پشتیبان است تا در روزهایی از سال که جمعیت زیادی از اقصی نقاط کشور در آن تردد می‌کنند، خدمات‌رسانی در چارچوب ضوابط میراث فرهنگی انجام شود و وزارت راه و شهرسازی نسبت به این موضوعات حساسیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر برگزاری جلسات متعدد دیگر درباره طرح جامع مرودشت و حریم تخت جمشید برای پیگیری دغدغه‌های حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: در نهایت باید به محوطه بافت تاریخی و اثر باستانی رسیدگی شود. برای مرودشت نیز تاکنون سند میان‌کار تصویب شده و طرح جامع هنوز به تصویب نرسیده است.

صادق ادامه داد: با توجه به اینکه سند طرح جامع مرودشت اکنون در حد خط محدوده است، با موافقت اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری، حساسیت ویژه تخت جمشید، ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و توجه به حریم این بافت تاریخی در مراحل تهیه طرح جامع مرودشت مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نقطه‌نظرات مطرح‌شده در جلسات استان فارس و ستاد شورای عالی شهرسازی و معماری باید مورد بررسی قرار گیرد تا طرح جامع مرودشت غنی‌تر از گذشته باشد. در این زمینه سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی نیز می‌توانند به تدوین طرح جامع کمک کنند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح جامع مرودشت هنوز نهایی نشده است، گفت: تنها ۱۷۰ هکتار از ۱۳۰ هکتار در داخل حریم درجه دو تخت جمشید فقط حریم ارتفاعی دارد، اما اهمیت تخت جمشید در این است که این اثر تنها به ایران تعلق ندارد و به ثبت جهانی رسیده است.

فرونشست تخت جمشید باید در شورای عالی آب بررسی شود

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به سابقه حریم‌های مربوط به تخت جمشید اظهار کرد: حریم‌های درجه یک و دو تخت جمشید به سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ بازمی‌گردد و تاکنون اتفاقات بسیاری در این حریم‌ها رخ داده است که یکی از مهم‌ترین آنها برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی و بروز فرونشست است، در این بافت تاریخی همچنین اتفاقات گسترده‌ای از نظر اقلیم و خاک رخ داده است

وی ادامه داد: در کنار طرح جامع مرودشت، برای حریم‌های درجه یک و دو تخت جمشید و صیانت از این اثر تاریخی، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط وظایف خود را انجام دهند و متناسب با شرایط روز، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

صادق تأکید کرد: تمام مسئولان مرتبط با حوزه‌های زمین، زیرساخت، آب و فرونشست باید تکالیف خود را در حوزه صیانت از تخت جمشید انجام دهند.

وی با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری به‌عنوان بالاترین نهاد حاکمیت و سیاست‌گذاری در خصوص سکونتگاه‌ها فعالیت می‌کند، گفت: این شورا در هر مرحله از تهیه و تصویب طرح‌ها، صدای دلسوزان حوزه‌های میراث فرهنگی، باغات، اراضی کشاورزی و سایر بخش‌ها را می‌شنود.

ادامه روند فعلی، وضعیت تخت جمشید را طی ۲ تا ۳ سال آینده حادتر می‌کند

وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در شورای عالی آب نیز با توجه به اهمیت تخت جمشید، باید موضوع این بافت تاریخی مطرح شود تا چگونگی برخورد با فرونشست و سایر اتفاقات مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد؛ اگر اتفاقاتی که تاکنون رخ داده همچنان ادامه پیدا کند، در دو تا سه سال آینده شاهد نتیجه حادتری از آن خواهیم بود.