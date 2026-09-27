به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرمجاز شهرستان روانسر عصر یکشنبه به ریاست خدیجه جشن‌پرور، فرماندار شهرستان، و با حضور مروتی، دادستان روانسر، اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای مصوبات جلسات پیشین و اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کارگروه درباره نحوه اجرای احکام و تقویت نظارت بر اراضی ملی، دولتی و کشاورزی به تبادل نظر پرداختند.

جشن‌پرور با تأکید بر اهمیت پیشگیری و شناسایی سریع تخلفات اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید با انجام گشت‌های مستمر و هدفمند میدانی، موارد ساخت‌وساز غیرمجاز را در مراحل ابتدایی شناسایی کنند و مانع ادامه عملیات شوند تا از گسترش تخلفات، تغییر کاربری اراضی و تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم و دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.

فرماندار روانسر همچنین بر ضرورت برخورد قانونی و بدون تأخیر با تخلفات، به‌ویژه در اراضی ملی، دولتی و کشاورزی تأکید کرد و خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، نیروی انتظامی و مراجع قضایی در زمینه شناسایی تخلفات، تشکیل پرونده و اجرای احکام قطعی قلع‌وقمع و رفع تصرف شد.

وی با اشاره به موضوع ارائه خدمات به بناهای فاقد مجوزهای قانونی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای فاقد مجوز ممنوع است و باید انشعابات غیرمجاز شناسایی و با آنها برخورد شود و از واگذاری انشعاب جدید به این بناها نیز جلوگیری شود.

در ادامه این جلسه، مروتی، دادستان شهرستان روانسر، بر ضرورت اقدام سریع دستگاه‌های متولی در مواجهه با تخلفات تأکید کرد و گفت: موارد تخلف باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام و مستندات لازم برای تشکیل پرونده‌های قضایی ارسال شود تا رسیدگی به پرونده‌ها بدون وقفه انجام و احکام قانونی نیز در سریع‌ترین زمان اجرا شود.

دادستان روانسر همچنین بر برخورد قانونی با عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید کرد و شناسایی نقش افراد مرتبط با این تخلفات را مورد توجه قرار داد.

در پایان، اعضای کارگروه گزارش‌هایی از اقدامات انجام‌شده ارائه کردند و آخرین وضعیت نظارت، شناسایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همچنین روند اجرای احکام در شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.