به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیاکبر طحان در عصر یکشنبه مراسم افتتاح پروژههای محرومیتزدایی شهرستان خفر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: حضور مردم در کنار نیروهای نظامی در دوران دفاع مقدس محاسبات دشمن را برهم زد و امروز نیز مشارکت مردم در عرصه سازندگی میتواند بسیاری از طرحهای محرومیتزدایی را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای آبرسانی روستایی در فارس افزود: در قالب قرارداد نخست امام حسن مجتبی(ع) مقرر بود طی سه سال به ۳۷۲ روستای استان آبرسانی شود، اما با همت گروههای جهادی و مشارکت مردم، این رقم به ۴۱۳ روستا افزایش یافت و امروز نیز ۱۰ روستای این شهرستان از این طرحها بهرهمند میشوند.
آبرسانی به ۴۱۲ روستای فارس در دستور کار سپاه
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس ادامه داد: در قالب قرارداد دوم امام حسن مجتبی(ع)، رفع تنش آبی ۴۱۲ روستای دیگر استان فارس در دستور کار قرار گرفته که تاکنون عملیات رفع تنش آبی ۳۵ روستا به پایان رسیده است.
طحان با بیان اینکه همکاری با دستگاههای دولتی و گروههای جهادی در اجرای طرحها ادامه دارد، گفت: امیدواریم با مشارکت مردم و کمک دولت، طی یکی دو سال آینده بخش قابل توجهی از این پروژهها به نتیجه مطلوب برسد.
وی در ادامه از اجرای ۳۴۷ پروژه در حوزه آبخیزداری و حمایت از کشاورزی خبر داد و افزود: لایروبی قنوات، احداث کانالهای سیمانی از مظهر قنات تا مزارع و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی از جمله این طرحها بوده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس با اشاره به ضرورت مدیریت روانآبها و سیلابها در استان گفت: برای کنترل روانآبها و جلوگیری از آسیب سیلاب به روستاها، احداث ۲۱ سد سنگین در بالادست روستاها و مسیر مسیلها انجام شده و این طرحها در راستای آبخیزداری و آبخوانداری دنبال میشوند.
طحان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن محرومان بیان کرد: با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و گروههای جهادی، یک هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی برای محرومان احداث و به خانوادههای هدف واگذار شده است.
وی افزود: طی یک سال گذشته یک میلیون و ۵۷۰ هزار مترمربع از راههای بین مزارع، راههای روستایی و مسیرهای دسترسی به گلزارهای شهدا نیز با همکاری دهیاران، بخشداران، فرمانداران، مردم و سپاه آسفالت شده است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه فجر فارس تأکید کرد: تجربه اجرای این پروژهها نشان میدهد هرجا مردم، دولت و نیروهای جهادی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، ظرفیت اجرای طرحها فراتر از برنامههای پیشبینیشده افزایش یافته است.
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