مولدسازی اموال تملیکی در کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در دیدار با محمد ابویی مهریزی، مدیرکل امور استان‌های سازمان اموال تملیکی کشور، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از مدیریت سنتی اموال به سمت مولدسازی، اظهار داشت: بخش مهمی از ظرفیت‌های بلااستفاده می‌تواند به چرخه تولید بازگردد و نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان ایفا کند.

وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تمرکز اصلی بر تقویت زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق و جاده‌ها بوده است، افزود: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه‌گذار و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی انجام شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در فرآیند مولدسازی، تصریح کرد: این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری تخصصی، نظارت مستمر و استفاده از ظرفیت کارشناسی برای جلوگیری از هدررفت منابع است.

رحمانی همچنین بر تعامل تنگاتنگ میان سازمان اموال تملیکی و بخش‌های اقتصادی استانداری تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی دستگاه‌ها، شرط اصلی تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی و تبدیل دارایی‌های راکد به فرصت‌های مولد است.

وی با اشاره به نقش مدیران در این حوزه ادامه داد: عملکرد هوشمندانه و هدفمند مدیران می‌تواند سهم قابل‌توجهی در بهبود شاخص‌های اقتصادی استان داشته باشد.

استاندار با تأکید بر اهمیت نظارت دوره‌ای افزود: ارائه گزارش‌های منظم و ارزیابی مستمر، زمینه اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

رحمانی در ادامه امنیت را پایه توسعه دانست و خاطرنشان کرد: بدون وجود امنیت پایدار، دستیابی به اهدافی همچون توسعه اقتصادی، رونق گردشگری، بهبود وضعیت مسکن و ارتقای رفاه اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به پروژه‌های راهبردی استان گفت: تمرکز فعلی بر اجرای طرح‌هایی است که ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان را فعال کرده و مسیر توسعه پایدار را تسریع می‌کند.