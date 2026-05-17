قطع موقت گاز در برخی مناطق شهر اصفهان طی روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد به منظور انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ قطع میشود.
بر اساس این اطلاعیه، محدوده قطع گاز شامل ضلع شمالی خیابان محتشم کاشانی و کوچههای تبریزیها، آقلور، شهید مستاجران، جنت، داوودیها، شهید رحیمی و مسیرهای منتهی به این معابر خواهد بود. همچنین محلههای امینآباد و محمودآباد و حدفاصل خیابان ۱۴ شهرک صنعتی محمودآباد تا میدان استقلال نیز در این مدت با قطعی گاز مواجه میشوند.
شرکت گاز استان اصفهان ضمن قدردانی از همراهی شهروندان، از مشترکان درخواست کرده است در زمان قطع گاز، شیرهای وسایل گازسوز خود را بسته نگه دارند.
